Faustballer starten hoffungsvoll in die Saison

Gut aus den Startlöchern ist das Bezirksligateam des VfB Friedrichshafen gekommen. Zum Auftakt der Faustball-Feldsaison holten die Seehasen im Stadion der TG Biberach drei Siege und mussten aber auch eine Niederlage einstecken.

Bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen startete am Sonntagmorgen die neue Spielzeit in der Bezirksliga Süd. Nach der eher holprigen Vorbereitung galt es, von Beginn an Druck zu machen und sich somit frühzeitig die nötigen Punkte zu sichern.

Im ersten Spiel trafen die Häfler auf den SV Bad Buchau, einem Gegner mit dem man in der Vergangenheit immer seine liebe Not hatte. Diesmal jedoch übernahm man von Beginn an die Initiative und ließ den Kontrahenten nicht ins Spiel kommen. Mit dem 2:0 (11:7/ 11:8) Sieg landeten die ersten Punkte auf dem Konto des VfB. Im Anschluss ging es gegen die MTG Wangen. Der VfB Friedrichshafen legte gleich zu Beginn ein scharfes Tempo vor und holte sich, trotz einiger Wackler in der Defensive den zweiten 2:0 (11:4/ 11:7) Sieg des Tages.

Nach den leichten Auftaktsiegen wartete in der dritten Partie mit dem TSV Allmendingen ein deutlich stärkeres Kaliber auf die Seehasen. Und der Aufsteiger zeigte von Beginn an, warum er als Topfavorit auf die Meisterschaft und den Aufstieg gewertet wird. Der VfB wehrte sich zwar mit aller Macht gegen die Niederlage, musste jedoch immer einem Rückstand hinterher laufen. Zudem war das Zuspiel insgesamt zu fehlerhaft und so kassierten die Häfler ihre erste 0:2 (7:11/ 5:11) Saisonniederlage.

Mit dem 2:0-Kampfsieg (13:11/ 15:13) gegen den TV Wasserburg schloss der VfB Friedrichshafen den Saisonauftakt erfolgreich ab und setzt sich in der Tabelle auf den zweiten Platz.