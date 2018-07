Faustballer des VfB haben einen neuen Boss

Die Jahreshauptversammlung der Faustballer hatte eine Besonderheit, die die Faustballer schon gar nicht mehr kannten. Seit nunmehr 24 Jahren war Hans Scherf für die Abteilung zuständig und unter seiner Führung wurden die Faustballer im Jahr 2007 eine selbstständige Abteilung im VfB Friedrichshafen. Gesundheitliche Gründe waren für den agilen Macher für seinen Rücktritt ausschlaggebend.

Beim Jahresbericht ging Hans Scherf nochmals auf die verflossenen Jahre seiner ehrenamtlichen Tätigkeit zurück, die geprägt war mit vielen nationalen Veranstaltungen und den herausragenden Erfolgen der Seniorenmannschaft. Neunmal Deutscher Seniorenmeister, Sieger beim Deutschen Turnfest in München und viele württembergische und süddeutsche Meistertitel sind ein Beweis für zielstrebige Trainingsarbeit über viele Jahre. Auch die Aktivenmannschaften haben unter seiner Führung wieder Fahrt aufgenommen. So spielt die 1. Mannschaft seit Jahren in der höchsten Spielklasse des Schwäbischen Turnerbundes und die Reserve in der Landesliga-Süd. Zurzeit sind beide Teams im Umbruch.

In den vergangenen Jahren brachten Kooperationen mit den Häfler Schulen die erhofften Erfolge. Zurzeit verfügt die Abteilung über drei spielstarke Jugendmannschaften. Für die Unterstützung im Jugendbereich bedankte sich Hans Scherf besonders bei den Trainern André Meier und Tobias Metzger, Gratulationen gingen an die vier neuen C-Trainer André Meier, Tobias Metzger, Michael Pieper und Mario Müller und die beiden Auswahlspieler David Ressel und Fabian Schmidt, die jeweils mit den Teams des Schwäbischen Turnerbundes Deutscher Meister wurden. Scherf bedankte sich auch für das Engagement der Eltern. Mit den Worten „wir sind zurzeit eine sehr homogene Abteilung mit sportlichen Erfolgen, mannigfachen ehrenamtlichen Leistungen und einer guten Finanzbasis. Ich wünsche meinem Nachfolger viel Glück und Erfolg, denn in unserer Jugend liegt das Potential der Zukunft“, schloss Hans Scherf seinen letzten Jahresbericht.

Die Kassenprüfer Roland Paul und Daniel Renz bestätigten der Kassenwartin Rita Scherf eine gewissenhafte und korrekt geführte Kasse und lobten den Kassenbestand der Abteilung. Hier wurde trotz der hohen Belastungen durch den Hauptverein bestens gewirtschaftet und ein positives Ergebnis erzielt. Nachdem der alte Abteilungsvorstand durch die Mitglieder einstimmig entlastet wurde, standen unter dem Wahlleiter Gerald Klein Neuwahlen an. Hier das Wahlergebnis: Abteilungsleiter: Reiner Müller, stellvertretender Abteilungsleiter: Michael Pieper, Kassenwart: Daniel Renz, Jugendleiter: Tobias Metzger, Jugendsprecher: Fabian Schmidt, Pressesprecher: André Meier, Zeugwart: Jens Krüger, Webmaster: Mario Müller.