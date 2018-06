Faustballer des VfB gelingt guter Start ins neue Jahr

Einen gelungenen Start ins Jahr haben die Faustballer des VfB Friedrichshafen am Sonntag in Mühlhofen-Uhldingen hingelegt. Beim traditionsreichen Drei-Königsturnier des TSV Mühlhofen sicherten sich die Häfler mit dem Finalerfolg über Vorjahressieger TV Überlingen den Turniersieg. Auf Platz drei kam Friedrichshafen Mix.

Zehn Mannschaften aus Baden- Württemberg, Bayern und der Schweiz spielten in der Mühlhofener Sporthalle um den Turniersieg. Die Vorrunde wurde in zwei Fünfergruppen ausgespielt, wobei sich der Erst- und Zweitplatzierte jeder Gruppe für das Halbfinale qualifizierte. Der VfB Friedrichshafen traf in seiner Gruppe auf die Mannschaften aus Überlingen, Ravensburg, Wasserburg und Wangen. Gleich im ersten Spiel ging es gegen Vorjahressieger TV Überlingen gab es eine Niederlage.

Besser lief es in der zweiten Partie gegen den Lokalrivalen TSB Ravensburg. Zwar kam der Gegner in der zweiten Hälfte noch einmal heran, den Sieg aber ließen sich die Häfler nicht mehr nehmen. Der TV Wasserburg und die MTG Wangen wurden danach förmlich überrannt. In der Endabrechnung bedeutete das den zweiten Platz und damit den Einzug ins Halbfinale. Gegner dort war dann Friedrichshafen-Mix, eine spielstarke Turniermannschaft mit Spielern aus Friedrichshafen, Biberach und Bad Saulgau. Der Gegner verlangte den VfB-Spielern alles ab und erst in der zweiten Halbzeit gelang es, sich entscheidend abzusetzen.

Im Finale, welches auf zwei Gewinnsätze ausgespielt wurde, trafen die Häfler erneut auf den TV Überlingen. Zwei Eigenfehler des Überlinger Angriffs bescherten den Seehasen einen Vorsprung, den diese kontinuierlich bis zum Satzgewinn ausbauten. So einfach wollte sich der Kontrahent dann doch nicht geschlagen geben und wechselte auf der Position des Hauptangreifers. Aber auch diese Maßnahme konnte den VfB nicht mehr aus der Bahn werfen. Vielmehr punkteten die Häfler einige Male spektakulär und kauften dem TV Überlingen damit den Schneid ab. Mit einem glatten Sieg in zwei Sätzen sicherte sich der VfB Friedrichshafen den Turniersieg 2013.

VfB Friedrichshafen spielte mit: Reiner Müller, Michael Pieper, Mario Müller, Fabian Schmidt und André Meier