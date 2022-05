Faustballer des VfB Friedrichshafen übernehmen die Tabellenführung

Auch auf eigenem Platz präsentiert sich der VfB Friedrichshafen in Topform. Nach dem guten Saisonstart haben die Faustballer in der Verbandsliga im Zeppelinstadion nachgelegt und springen mit zwei Siegen an die Tabellenspitze.

Dabei war der Start verhalten. Im ersten Satz gegen den TV Ochsenbach war noch reichlich Sand im Getriebe des VfB-Express. Erst als die Häfler im zweiten Satz umstellten, fanden sie richtig ins Spiel und gewannen das Aufsteigerduell mit 3:1 (7:11/11:5/11:9/11:4). Den Schwung aus dem Auftaktsieg nutzten die Häfler gegen die Bundesligareserve des TV Waldrennach und sicherten sich den ersten Satz. Dann aber drehten die Nordschwarzwälder auf. Die Sätze zwei und drei gingen klar an die Gäste. Hart umkämpft war der vierte Satz. Bis in die Verlängerung konnte sich kein Team entscheidend absetzen. Dann besiegelte eine knapp ins Aus geschlagene Angabe das 1:3 (11:6/7:11/8:11/10:12) der Häfler. Gegen die Sportfreunde Westerstetten war zum Abschluss Frustbewältigung angesagt. Einzig im ersten Satz hielten die Gäste dagegen. Der VfB spielte groß auf und holte sich mit dem 3:0 (11:9/11:6/11:6) die Tabellenführung.

Ein bisschen mehr hätte es für den VfB II in der Landesliga schon sein können. Nach einer ordentlichen Leistung beim 3:0 (11:8/11:9/12:10) Auftaktsieg gegen den TV Bissingen II, kam Friedrichshafen gegen Mitaufsteiger TSV Adelmannsfelden erst einmal überhaupt nicht ins Spiel. Erst nach zwei verlorenen Sätzen wachte die VfB-Reserve auf und erkämpfte sich mit dem 2:2 (10:12/11:13/11:6/11:5) zumindest noch einen Punkt. Gegen Staffelfavorit TV Veringendorf hatte der VfB erwartungsgemäß wenig Chancen und verlor mit 0:3 (5:11/6:11/9:11).

Am Sonntag müssen beide Häfler Mannschaften auswärts antreten. Als frischgebackener Spitzenreiter tritt das Verbandsligateam die Reise nach Westerstetten im Alb-Donau-Kreis an. Dort geht es für die Häfler darum, in den Spielen gegen Vaihingen/Enz III, Heuchlingen sowie gegen Gastgeber TSV Westerstetten weiter Punkte zu sammeln. In Tobias Paul fehlt allerdings der etatmäßige Hauptangreifer Auch die VfB-Reserve plagen vor dem Landesligaspieltag in Lindau personelle Probleme. Die Seehasen treffen auf Gastgeber TSV Lindau, den TSV Allmendingen sowie den TV Heuchlingen II.