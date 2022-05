Faustballer des VfB Friedrichshafen tun sich schwer

Mit einer ausgeglichenen Bilanz sind die Faustballer des VfB Friedrichshafen vom Auswärtsspieltag in der Verbandsliga zurückgekommen. Zwar mussten die Häfler die Tabellenführung an den Gastgeber TSV Westerstetten abgeben, sie stockten aber mit einer kämpferischen Leistung ihr Punktekonto auf. An die Leistung vom Heimspieltag konnten die Seehasen nicht ganz anknüpfen. Es zeigte sich laut Mitteilung einmal mehr, wie ausgeglichen die Liga besetzt ist.

In der Auftaktpartie gegen den TV Vaihingen/Enz III erwischte der VfB einen Traumstart. Souverän sicherten sich die Häfler die ersten beiden Sätze. Den Sieg vor Augen, verpasste der VfB gegen auftrumpfende Vaihinger aber die Entscheidung und musste sich am Ende mit einem 2:2 (11:7/11:9/11:13/10:12) zufriedengeben. Besser lief es gegen den TV Heuchlingen. Der VfB siegte mit 3:1 3:1 (14:12/11:7/10:12/11:9).

Gastgeber TSV Westerstetten wollte sich für die Hinspielniederlage revanchieren und legte einen Schnellstart hin. Aber der VfB hielt dagegen und schaffte den Satzausgleich. Nachdem der dritte Satz wieder an Westerstetten ging, drängten die Häfler auf das Unentschieden. Bis in die Verlängerung gelang es keinem Team, sich entscheidend abzusetzen. Am Ende fehlte den Seehasen laut Mitteilung auch das nötige Glück und sie verloren mit 1:3 (3:11/11:7/8:11/11:13). In der Tabelle rutschten die Häfler auf den dritten Platz ab, das Saisonziel frühzeitiger Klassenerhalt ist jedoch bereits zur Halbzeit in greifbarer Nähe.

Einen schwarzen Tag erwischte das Landesligateam des VfB in Lindau. Die aufgrund vieler Ausfälle neu formierte Mannschaft steigerte sich zwar von Spiel zu Spiel. Mehr als ein Satzgewinn sprang aber nicht heraus. Sowohl gegen Gastgeber TSV Lindau (5:11/3:11/6:11) als auch gegen den TSV Allmendingen (4:11/10:12/9:11) gab es eine 0:3-Niederlage. Die beste Leistung zeigte der VfB zum Abschluss gegen Heuchlingen II, doch auch diese Partie ging mit 1:3 (11:13/13:11/6:11/2:11) verloren. Beide Mannschaften des VfB haben jetzt eine mehrwöchige Pause.