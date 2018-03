Faustballer des VfB Friedrichshafen steigen auf

Volle Konzentration auf das eigene Spiel – mit dieser Ansage startete der VfB Friedrichshafen am Sonntagmittag in das Saisonfinale der Bezirksliga Süd. Mit dem Heimrecht im Rücken wollte der unangefochtene Tabellenführer in der Bodenseesporthalle die letzten Punkte für die Meisterschaft einfahren. Am Ende fiel die Entscheidung im Rennen um die Meisterschaft schneller als gedacht.

Zwei Siege aus drei Spielen, dann wäre den Häflern die Meisterschaft auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen. Bereits vor dem Auftaktspiel des VfB verabschiedete sich mit dem TSV Mühlhofen der erste Verfolger mit einer Niederlage gegen Bad Buchau aus dem Titelkampf. Anschließend durfte der Gastgeber erstmals ins Geschehen eingreifen. Im Bodenseederby gegen den TV Wasserburg verließen die Häfler nur im zweiten Satz kurz die Erfolgsspur. Nach einer Auszeit lief der VfB-Express aber wieder im gewohnten Tempo und sicherte den klaren 2:0 (11:3/11:8) Erfolg.

Schützenhilfe aus Bad Saulgau

Die Entscheidung im Rennen um die Meisterschaft fiel dann aber ohne VfB-Beteiligung. Wieder leistete der SV Bad Buchau Schützenhilfe. Der 2:0 Sieg gegen die TG Biberach kegelte den letzten Verfolger aus dem Rennen und damit stand der VfB vorzeitig als Meister fest.

Dass man im Geiste bereits die Sektkorken knallen ließ, merkte man anschließend im Spiel des VfB gegen die SF Illerrieden. Nach souveränem ersten Satz lief im zweiten Durchgang auf einmal überhaupt nichts mehr zusammen. Großzügig verteilten die Seehasen Geschenke, die der Kontrahent auch dankbar annahm. Im Entscheidungssatz ging man dann wieder konzentrierter zur Sache und erfüllte mit dem 2:1 (11:7/5:11/11:5) Sieg die eigene Zielvorgabe.

Im letzten Spiel gegen die TG Biberach bekamen die Spieler von der Bank Einsatzzeit. Für sie hatte es im Saisonverlauf nur wenige Chancen gegeben sich zu beweisen. Das holten sie gegen den oberschwäbischen Kontrahenten nach.

Den ersten Satz entschied der VfB im Endspurt für sich, der zweite ging in der Verlängerung an die Oberschwaben. Mit dem Satz: „Habt noch einmal Spaß und holt euch die Punkte!“, schickten die Vereinskameraden das Team dann in den Entscheidungssatz. Und die Mannschaft hatte Spaß. Während der Kontrahent sich mehrere Eigenfehler leistete, spielten sich die Seehasen frei und entschieden damit auch die letzte Partie der Saison mit 2:1 (11:9, 11:13, 11:8) für sich.

Mit einem satten 6-Punkte-Vorsprung vor dem TSV Mühlhofen sicherten sich die Faustballer des VfB Friedrichshafen souverän die Bezirksligameisterschaft und steigen in die Landesliga auf.

VfB Friedrichshafen: Felix Zöller, Jens Krüger, Marc Gerhardt, Thomas Schmid, Reiner Müller, Michael Predl, Alexander Paul und André Meier