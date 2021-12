Faustballer des VfB Friedrichshafen gehen auf Punktejagd

Erstmals in dieser Spielzeit gehen am Sonntag beide Faustballmannschaften des VfB Friedrichshafen am selben Tag auf Punktejagd. Während das Verbandsligateam in der Theodor-Heuss-Halle in Gärtringen antritt, genießt die Landesligamannschaft in der Bodensee-Sporthalle in Friedrichshafen Heimrecht.

Die erste Mannschaft des VfB möchte den Abstand zur Abstiegszone ausbauen. Dafür muss in Gärtringen ein Sieg gegen den Gastgeber her. Laut den Häflern sei das auch realistisch: „Was zum Saisonauftakt in eigener Halle gelang, sollte auch auswärts machbar sein“, heißt es in der VfB-Mitteilung. Der zweite Gegner ist der NLV Vaihingen. Spielbeginn in Gärtringen ist um 13 Uhr.

2G-plus-Regel in der Bodensee-Sporthalle

Bereits um 10 Uhr startet der Spieltag in der Landesliga. In der Bodensee-Sporthalle empfängt die noch ungeschlagene zweite Mannschaft des VfB Friedrichshafen die Teams des TSV Lindau, des FC Bad Saulgau und des TSV Allmendingen. Für den Zutritt zur Halle gilt am Sonntag die 2G-plus-Regel.