Faustballer des VfB Friedrichshafen freuen sich über doppelten Aufstieg

Was für eine Saison für die Faustballer des VfB Friedrichshafen. Sowohl in der Landes- als auch in der Bezirksliga heißt der Meister VfB. Für die Seehasen hat sich die Feldsaison 2021 damit laut Mitteilung zum Sommermärchen entwickelt. Aber bis dahin war es ein hartes Stück Arbeit. In Allmendingen kämpfte das Landesligateam nicht nur gegen die Konkurrenz aus Heuchlingen und Allmendingen, sondern auch mit widrigen Witterungsverhältnissen.

Mit weißer Weste die Liga beenden, so sah der Matchplan der Häfler für das Saisonfinale aus. Im Auftaktspiel gegen den TV Heuchlingen II war es jedoch erst einmal der Gegner, der das Spiel bestimmte. Mit den Gedanken wohl noch in der Kabine, rannten die Seehasen von Beginn an einem Rückstand hinterher. Mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch nahm der VfB-Express anschließend Fahrt auf. Die Sätze zwei und drei holten sich die Häfler im Schnelldurchlauf. Und selbst die harte Heuchlinger Gegenwehr im entscheidenden vierten Satz durchbrach Friedrichshafen und gewann mit 3:1 (7:11, 11:6, 11:5, 11:9).

Im zweiten Spiel gegen Gastgeber TSV Allmendingen verwandelte der Regen den ohnehin schon weichen Platz in eine Seenlandschaft. Das VfB-Team hatte damit laut eigener Aussage aber keine Probleme. Trotz zweier Wechsel hielt Friedrichshafen das Tempo hoch. Die ersten beiden Sätze sicherten sich die Seehasen souverän, bevor sie im dritten Satz nachlässig wurden. Die Rechnung folgte und nach dem Satzverlust hielt Betreuer David Ressel seinen Mannen eine Standpauke. Die half, anschließend fand der VfB zurück in die Erfolgsspur und sicherte sich den zweiten Sieg, wieder mit 3:1 (11:6, 11:7, 7:11, 11:7). Meistertitel Nummer eins war damit gesichert.

Die zweite Mannschaft des VfB hatte in der Bezirksliga durch eine unnötige Niederlage die Vorentscheidung im Kampf um Meisterschaft und Aufstieg verpasst. So musste Friedrichshafen als Zuschauer abwarten, wie sich die Konkurrenz aus Bad Waldsee und Biberach schlagen würde. Zwar gewann Biberach mit 2:1, durch den Satzverlust konnten die Biberacher den VfB aber nicht mehr von Platz eins verdrängen. Damit war die Häfler Doppelmeisterschaft perfekt – beide Teams haben nach dem Doppelabstieg in der vergangenen Feldsaison den direkten Wiederaufstieg geschafft.