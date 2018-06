Faustballdamen des VfB Friedrichshafen absolvieren den ersten Härtetest in neuer Saison

Bis zum Start der Feldsaison sind es nur noch gut zwei Wochen. So langsam beginnt für den VfB Friedrichshafen die heiße Phase der Saisonvorbereitung. Ihre ersten Härtetest unter Wettkampfbedingungen mussten die VfB-Damen am Sonntag in Ötisheim bestehen. Acht Mannschaften kämpften beim Vorbereitungsturnier des TSV Ötisheim um den Turniersieg. Für die Häflerinnen ging es in der Vorrundengruppe gegen die Mannschaften aus Grafenau, Vaihingen/ Enz und Gärtringen. Unterm strich belegten sie den achten Platz.

Der Start ins Turnier verlief sehr zäh. Die Platzverhältnisse und stark böiger Wind erschwerten den Spielaufbau. Es dauerte einige Zeit, bis das Team sich auf die Witterungsbedingungen eingestellt hatten. Mit einer Niederlage gegen Grafenau (12:15), einem Unentschieden gegen Gärtringen (14:14) und einem Sieg gegen Vaihingen/ Enz (15:13) belegte man am Ende den dritten Gruppenrang. . Damit war der VfB aus dem Kampf um den Turniersieg ausgeschieden und spielte in der Hoffnungsrunde um die Plätze fünf bis acht.

Aus den drei Spielen gegen Vaihingen, Gärtringen und Böblingen holte das Häfler Team jedoch nur einen Sieg und belegte am Ende den achten Schlussrang. Wichtiger als die Ergebnisse war aus Sicht von VfB-Betreuerin Simone Aicher die Spielpraxis. Nun weiß die Mannschaft, wo sie steht, und kann im Training gezielt auf den Saisonstart hinarbeiten.