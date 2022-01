Faustball: VfB Friedrichshafen II will den Meistertitel sichern

Die Faustball-Hallensaison 2021/2022 biegt so langsam auf die Zielgeraden ein. Für die Teams des VfB Friedrichshafen und des TSV Lindau steht am Sonntag der vorletzte Spieltag an.

Ein Heimspiel hat dabei das personell arg gebeutelte Verbandsligateam des VfB Friedrichshafen. In der Bodensee-Sporthalle treffen die Häfler ab 10 Uhr auf den Tabellenführer TG Biberach sowie den Sechsten TV Bissingen. Wichtig ist vor allem das Duell mit Bissingen, um sich eine gute Ausgangsposition für das Saisonfinale zu schaffen. Aufgrund der aktuellen Pandemielage findet der Spieltag ohne Zuschauer statt.

Auch der TSV Lindau ist im Einsatz

Zeitgleich kann das Landesligateam des VfB in Allmendingen den Titel gewinnen. Sollten die Seehasen auch in den Spielen gegen den Gastgeber Allmendingen und Schlusslicht TV Bissingen II ihre weiße Weste behalten, dann ist ihnen die Meisterschaft schon vor dem Saisonfinale in der kommenden Woche nicht mehr zu nehmen. In Allmedingen spielen außerdem auch die Faustballer des TSV Lindau, die aktuell den dritten Rang in der Landesliga belegen. Für die Lindauer stehen die Partien gegen den TV Heuchlingen 2 und Bissingen 2 an.