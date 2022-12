Faustball-Verbandsliga: VfB Friedrichshafen II steht als erster Absteiger fest

Der TSV Lindau und die beiden Mannschaften des VfB Friedrichshafen sind beim vergangenen Spieltag der Faustball-Verbandsliga aufeinander getroffen. Dabei war die Bilanz ausgeglichen.

Im ersten Duell zwischen den Lokalrivalen in der Schönbrunnenhalle in Essingen gewann der VfB. Mit einer guten Leistung erkämpfte sich das Team um Kapitän Fabian Schmidt-Redlin gegen Lindau einen verdienten 3:1 (11:7/7:11/11:4/11:8)-Sieg.

Danach erfüllten aber auch die Lindauer ihre Pflicht. Gegen die zweite Mannschaft der Seehasen, weiterhin punktloses Schlusslicht in der Verbandsliga, gelang dem TSV ein 3:0 (11:5, 11:2, 11:7)-Erfolg. Der Vorletzte steht somit nur noch ganz knapp hinter dem TSV Gärtringen II auf dem ersten Nichtabstiegsplatz und hat zudem den Vorteil, im Jahr 2023 (22. Januar) mit einem Heimspieltag in der Sporthalle Lindau zu beginnen.

Häfler Teams unterliegen dem TV Heuchlingen

Friedrichshafens zweite Mannschaft steht dagegen als erster Absteiger fest und muss nach nur einer Spielzeit zurück in die Landesliga. Die Seehasen kamen mit der Situation nicht zurecht, das ließ sich beim 0:3 gegen Lindau beobachten. „Die Mannschaft wirkte verkrampft, in allen Mannschaftsteilen passierten immer wieder unnötige Eigenfehler“, heißt es in der VfB-Mitteilung. Eine bessere Leistung zeigte die VfB-Reserve gegen den TV Heuchlingen, allerdings verspielten die Häfler im dritten Satz einen komfortablen Sechs-Punkte-Vorsprung und mussten am Ende eine 0:3 (6:11, 9:11, 10:12)-Niederlage hinnehmen.

Die erste Mannschaft des VfB Friedrichshafen überwintert als Dritter. Allerdings trennt sie nur noch das bessere Ballverhältnis von Verfolger TV Heuchlingen. Der Gastgeber des Spieltages in Essingen schlug auch die Erstvertretung der Seehasen mit 3:0 (11:6, 11:9, 11:8). Während Heuchlingen seine Chancen nutzte, gelang dem VfB-Flaggschiff aufgrund vieler Flüchtigkeits- und Aufschlagfehler kein geordneter Spielaufbau.