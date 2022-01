Faustball-Verbandsliga: VfB Friedrichshafen hat den Klassenerhalt im Blick

Auswärts beschließen die Faustballteams des VfB Friedrichshafen die Hallenrunde 2021/2022. Während die Verbandsligamannschaft im bayerischen Grafenau um den Klassenerhalt kämpft, will das Landesligateam in Lindau seine weiße Weste behalten. Die Spieltage starten jeweils am Sonntag um 10 Uhr.

Früh raus aus den Federn muss die erste Häfler Mannschaft, die am Sonntagmorgen knapp 200 Kilometer abspulen muss. Das Ziel ist die Wiesengrundhalle in Grafenau. Dort geht es für den VfB in den Spielen gegen Gastgeber TSV Grafenau 2 und das bereits abgestiegene Schlusslicht TV Veringendorf um den Klassenerhalt in der Verbandsliga. Dabei haben die Häfler eine gute Ausgangslage: Ihnen reicht bereits ein Sieg, da die Verfolger TSV Gärtringen 2 und TV Bissingen noch gegeneinander antreten müssen. Das erste Spiel am Sonntag bestreitet Friedrichshafen um 10 Uhr gegen Grafenau 2.

TSV Lindau übernimmt Gastgeberrolle

Eine wesentlich kürzere Strecke – nämlich nur knapp 30 Kilometer – hat das Landesligateam zu absolvieren. Nach der feststehenden Meisterschaft liefert die zweite Faustballmannschaft des VfB Friedrichshafen in Lindau ihre Kür ab. „Ein reines Schaulaufen werden die Partien gegen die Teams aus Oberböhringen und Heuchlingen jedoch nicht“, berichtet der VfB in seiner Mitteilung. „Denn zum einen wollen wir unsere weiße Weste verteidigen und die Saison ohne Niederlage beenden. Und im Abstiegskampf könnten wir zum Zünglein an der Waage werden.“ Das könnte möglicherweise auch für den aktuellen Vierten TSV Lindau wichtig werden, der in seinen ausstehenden drei Partien gegen den TV Heuchlingen 2, SV Oberböhringen und TSV Allmendingen allerdings auch noch Plätze in der Landesliga gutmachen könnte. Beginn in der Sporthalle an der Reutiner Straße ist am Sonntag um 10 Uhr.