Faustball-Verbandsliga: Seehasen knöpfen Meisterfavorit einen Punkt ab

Einen guten Start in die Verbandsligasaison 2022 haben die Faustballer des VfB Friedrichshafen erwischt. Mit einem Sieg und einem Unentschieden sicherten sich die Seehasen am vergangenen Sonntag in Biberach die ersten Punkte der noch jungen Saison. Angesichts des laut Clubmitteilung schweren Auftaktprogramms war das nicht unbedingt zu erwarten.

Es gibt leichtere Auftaktgegner als den TSV Illertissen. Die Duelle mit dem Team aus dem Landkreis Neu-Ulm sind immer hart umkämpft. Am Sonntag war es aber deutlicher. Der VfB hatte klar die Nase vorn und wies den Kontrahenten mit einer starken Mannschaftsleistung in die Schranken. Einzig im zweiten Satz konnte Illertissen auftrumpfen – Friedrichshafens Sieg gefährdete das jedoch keineswegs. Denn danach spielten wieder nur noch die Faustballer des VfB, die sich am Ende verdient mit 3:1 (11:9, 7:11, 11:5, 11:4) durchsetzten.

VfB Friedrichshafen will die Klasse halten

Noch stärker einzuschätzen war der zweite Tagesgegner, Gastgeber TG Biberach. Zwar waren die Oberschwaben bei ihrem Saisonstart vor einer Woche böse unter die Räder geraten, doch am Sonntag zeigten die Platzherren ihre Stärke. Der heißeste Meisterschaftsanwärter wies dem VfB im ersten Satz klar die Grenzen auf. Die Häfler Faustballer zeigten aber ebenfalls ein gutes Niveau in diesem Spiel: Es entwickelte sich ein rassiges Duell auf Augenhöhe. Im zweiten Satz fiel die Entscheidung erst in der Verlängerung zugunsten des VfB. Im dritten Satz behielten wieder die Biberacher die Oberhand, doch die Häfler gingen nicht punktlos aus der Partie. Das Team vom See gab im vierten Satz noch einmal alles, kämpfte um jeden Ball und wurden für seinen Einsatz belohnt. Mit einem 11:4 erreichte Friedrichshafen ein 2:2 (5:11, 12:10, 9:11, 11:4)-Unentschieden und fuhr unerwartet einen wichtigen Punkt für die Mission Klassenerhalt ein.

Für das Verbandsligateam des VfB geht es am kommenden Sonntag zu Hause weiter. Im Zeppelinstadion erwarten die Häfler die Konkurrenz aus Ochsenbach, Westerstetten und Waldrennach.