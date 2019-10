Hochkarätiger Faustballsport wird am kommenden Wochenende in Friedrichshafen geboten: Am Samstag kämpfen beim 25. Internationalen „Obst-vom-Bodensee-Cup 2019“ in der Sporthalle des Berufsschulzentrums und der Bodenseesporthalle zehn Mannschaften aus Süddeutschland und der Schweiz um den Turniersieg.

Topfavorit auf den Turniersieg ist der STV Oberentfelden. Der Schweizer Nationalligist setzt nach einem personellen Umbruch erfolgreich auf den Nachwuchs. Sinnbildlich dafür, steht mit Tim Egolf eines der hoffnungsvollsten Talente der Eidgenossen im Kader.

Ein Spaziergang wird der Turniersieg, angesichts der namhaften Konkurrenz, jedoch nicht. Gleich drei Teams zählen zum engeren Favoritenkreis. Neben Titelverteidiger TV Neugablonz (2. Bundesliga Süd) dürfen sich auch die beiden Teams des TV Vaihingen/Enz berechtigte Hoffnungen machen. Der TVV zählt zu den großen Talentschmieden Deutschlands und so stehen in beiden Mannschaften zahlreiche deutsche Meister und Auswahlspieler, welche in der 1. und 2. Bundesliga für Furore sorgen.

Komplettiert wird das Teilnehmerfeld von den Teams aus Trichtingen, Biberach, Illertissen und Waldkirch sowie den beiden Wettkampfteams des VfB Friedrichshafen. Die Hausherren sind bei der Zielsetzung, angesichts des hochkarätigen Teilnehmerfeldes, in diesem Jahr eher zurückhaltend. So hofft das Regionalligateam auf den Einzug in die Finalrunde, während das Landesligateam vor allem Spielpraxis sammeln möchte. Trotz starker Konkurrenz beim Heimturnier will der VfB Friedrichshafen mit dem Verbandsligateam in die Finalrunde.

Start der Vorrunde in der Bodenseesporthalle und im Berufsschulzentrum ist um 10 Uhr.