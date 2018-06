Faustball: Traum von der Bundesliga ist geplatzt

Am Ende hat es nicht gereicht. Trotz einer guten Leistung beim Saisonfinale verpassten die Faustball-Frauen des VfB Friedrichshafen den Sprung auf Platz drei. Zumindest bis zur nächsten Saison muss damit der Traum von der 2. Bundesliga begraben werden.

In Rot an der Rot fand der letzte Spieltag der Regionalliga Damen statt. Für den VfB Friedrichshafen ging es um die letzte Chance auf die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga Süd. Im ersten Spiel trafen die Häflerinnen auf Gastgeber SV Erlenmoos. Die Entscheidung fiel erst in der Verlängerung. Danach aber präsentierte sich die Mannschaft hellwach und setzte sich am Ende glatt mit 3:0 (12:10, 11:8, 11:6) durch.

Nach der Pflichtaufgabe sollte nun gegen den direkten Konkurrenten TV Böblingen die Kür folgen. Ein Punkt trennte beide Mannschaften vor dem Spieltag. Aber genau dieser eine Punkt hätte das Ticket für die Aufstiegsspiele sein können, sollte der Tabellenzweite TV Trichtingen auf die Teilnahme verzichten. Der VfB Friedrichshafen startete mit vollem Elan in die Partie und entschied mit einer couragierten Vorstellung die ersten beiden Sätze für sich. Im dritten Satz stellte Böblingen seine Abwehr um und fortan stockte die Angriffsmaschinerie der Häflerinnen. Der Spielfluss war dahin. Böblingen hingegen brachte seine Angreiferin immer wieder aussichtsreich in Position und kam so zu Punkten. Nach dem Verlust des dritten Satzes, hieß es nun noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren. Beide Teams setzten nun voll auf Angriff. Kurz vor Schluss hatte der VfB sogar einen Matchball, konnte diesen aber nicht nutzen. Böblingen hingegen drehte mit zwei schnellen Punkten den Satz und rettete mit dem 2:2 (11:9, 11:9, 7:11, 10:12) Unentschieden den dritten Platz.

VfB Friedrichshafen: Zoe Aicher, Svenja Grawunder, Lucia LaRossa, Viktoria Miller, Christin Redlin, Marie Wallendorf und Simone Aicher