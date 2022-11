Faustball: Ressel-Rückkehr macht dem VfB Friedrichshafen Hoffnung

Eine Erfolgsgeschichte ist die Hallensaison 2022/23 für die Faustballer des VfB Friedrichshafen bislang noch nicht. Es fehlt vor allem an spielerischer Konstanz, was sich auch in den Ergebnissen widerspiegelt. Am Sonntag bietet sich in eigener Halle erneut Gelegenheit, die magere Bilanz in der Verbandsliga aufzupolieren.

Vereinsinternes Duell

Zum Abschluss der Vorrunde empfängt der VfB Friedrichshafen in der Bodenseesporthalle den TV Unterhaugstett II sowie den TSV Gärtringen II. Dazu steht im vereinsinternen Duell der beiden VfB-Teams das Rückspiel auf dem Programm. Als großes Plus kann dabei die Rückkehr von David Ressel gesehen werden, der in Ötisheim schmerzlich vermisst wurde.

Den Bock umstoßen will die noch sieglose zweite Mannschaft. Spielbeginn ist um 10 Uhr.