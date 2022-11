Faustball: Licht und Schatten beim Häfler Saisonstart

Zwei Gesichter haben die Faustballer des VfB Friedrichshafen beim Verbandsligaauftakt in eigener Halle gezeigt. Während die erste Mannschaft ihrer Favoritenrolle gerecht wurde, gab es für die Reserve beim Heimauftakt nichts zu holen. Nachdem die zweite Mannschaft im letzten Jahr eine Traumsaison mit dem Landesligatitel und dem Aufstieg gekrönt hatte, stand gleich zum Saisonauftakt das vereinsinterne Duell auf dem Spielplan. Und die „Erste“ bekam gleich mehr Arbeit als erwartet. Denn der Aufsteiger kam gut aus den Startlöchern und holte sich verdient den ersten Satz. Dann nahm das VfB-Flaggschiff Fahrt auf und es entwickelte sich eine interessante Partie mit starken Aktionen von beiden Teams. Am Ende setzte sich die favorisierte erste Mannschaft mit 3:1 (5:11/11:5/12:10/11:6) durch. Nach diesem verheißungsvollen Start entwickelte sich die Erfolgsbilanz der beiden VfB-Teams jedoch komplett gegenläufig. Friedrichshafen I wurde seiner Favoritenrolle gerecht und bewahrte sich sowohl gegen Absteiger TV Heuchlingen beim dominanten 3:0-Sieg (11:5/11:2/11:6), wie auch gegen Lokalrivale und Aufsteiger TSV Lindau beim klaren 3:0-Erfolg (13:11/11:8/11:6) eine weiße Weste. Für die zweite Mannschaft gab es dagegen wenig Grund zur Freude. Gegen Lindau reichte es bei der 1:3-Niederlage (7:11/11:8/4:11/10:12) nur zu einem Satzgewinn. Gegen Heuchlingen gab es ein klares 0:3 (6:11/7:11/5:11). Für beide Teams geht es bereits am nächsten Wochenende in Ötisheim (Lkr. Pforzheim/Enzkreis) weiter.