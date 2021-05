Unverletzt geblieben sind die Unfallbeteiligten bei einem Frontalzusammenstoß am Dienstag gegen 13.30 Uhr bei Batzenweiler. Ein 23-jähriger Fiat-Lenker war laut Polizeibericht durch einen kurzen Blick auf sein Navigationsgerät kurz abgelenkt und übersah deshalb in einer Linkskurve den BMW eines entgegenkommenden 32-Jährigen. Durch den Frontalzusammenstoß entstand am Auto des Unfallverursachers 5000 Euro, am BMW etwa 8000 Euro Sachschaden.