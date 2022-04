Faszination Segelfliegen in Friedrichshafen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Welt aus der Vogelperspektive zu betrachten ist ein großes Abenteuer. Und das lautlose Dahingleiten in einem Segelflugzeug gehört sicherlich mit zu den schönsten Arten des Fliegens – besonders in einer so interessanten Region wie unserer. Warum nicht Teil einer großen Luftsportgemeinschaft werden und mit dem Segelfliegen beginnen? Aktuell ist die Segelflugausbildung am Flugplatz in Friedrichshafen wieder möglich.

Bereits ab einem Alter von 14 Jahren kann geflogen werden. Aber auch ältere Flugschüler haben am Flugplatz ihren Spaß. Momentan reicht die Altersspanne der Schüler in Friedrichshafen von 15 bis 50 Jahren. Dazu ist Segelfliegen im Verein finanziell sehr erschwinglich.

Interesse an der Segelflugausbildung am Flugplatz Friedrichshafen? Informationen gibt es im Internet unter www.luftsport-fn.de oder bei Dr. Franz Georg Hey unter 0176 22357980. Für Neueinsteiger werden besonders attraktive Schnuppermitgliedschaften angeboten.