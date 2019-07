„Versatility - Fashionshow“: Ein Hauch der Modemetropolen Paris, Mailand und London ist am Samstagabend durch den Bahnhof Fischbach gezogen. Die Modedesignklassen der Häfler Bernd-Blindow-Schule inszenierten 'versatile' , eben vielseitig, ihre diesjährige Modenschau. Sahnehäubchen der Präsentationen der Models und Dressmen auf dem Laufsteg waren filmisch eingeblockte Programmpunkte des Berufskollegs Grafikdesign der Schule. Mode und Grafikdesign arbeiteten Hand in Hand und kamen bestens an. Reichlich Szenenapplaus des proppevollen Bahnhofs waren der Dank der aufwendig gemachten Inszenierung.

Nach rund zwei Stunden im Rampenlicht der Fischbach-Bühne durften sie in der Hitze des Abends aufatmen: Andrea Bosch, Leiterin des Modedesigns der Schule, und ihre Co-Moderatorin Frauke Beck, Fachdozentin für Grafik-Design. Beide Frauen hatten die Schülerinnen versiert mit rahmenden Infos über den Laufsteg begleitet, beide hatten begeistert mitgehende Besucher des Abends mit Hintergrundinformation gefüttert, die erklärten, was sich auf der Bühne abspielt. Das war gut so, denn Mode lebt eben auch ihre eigene, nicht jedem auf den ersten Blick verständliche Welt. Abgefahren, cool und trendy war es allemal. Auch tragbar? Vielleicht nicht immer. Aber darum ging es auch nicht. Vielmehr darum, was mit dem Blick über den über Tellerand, einem mutigen und ideenreichen Schnitt und modernen Stoffen (die dürfen ruhig auch mal vegan sein) heute möglich ist.

Der Reiz von Schwarz

Sei es die Kollektion „Nachthelle“ von Nina Fechter, die fließenden Stoffe, die Angelika Rohrmoser mit „Silence of dream“ betitelte oder die „Simple Elegance“ von Abschlussschülerin Lea Kirschenbaum: Jede Schulabgängerin hatte ihre Fans rund um den Laufsteg. Genauso wie Bianca Beyse, die ihre Schnittkünste mit „Heimat“ verpackte, Sarah Wollny mit Modulen von Hochzeitsmoden und Sophie Müller. Sie zeigte, dass nach dem Motto „S8Black“ die Farbe Schwarz immer ihren Reiz hat. Höhepunkt des Abends war aber zweifellos das, was durch eine Kooperation der Schule mit dem Zeppelin-Museum entstanden ist: Schüler gingen modetechnisch der aktuellen Ausstellung „Game of Drones“ nach. Da schwang Kritik an den bedrohlichen Wärmebildkameras der militärischen Drohnenüberwachung mit. Die Schülerreaktion war Mode mit Stoffen, die wärmeresistent sind. So einfach kann es sein: Im Catwalk und mit Spezialstoffen der Überwachung einfach entfliehen.

Jede Schülerin interpretierte das Thema auf ihre Art und Weise. Was da zu sehen war, war einfallsreich, ja innovativ – zweifelsohne, an der Schule wächst gut ausgebildeter Nachwuchs für die deutsche Modebranche heran. Es war denn Andrea Bosch, die nach zwei Stunden rauschender Modefashion den (modebewussten) Zuhörern ans Herz legte, sich die Namen der jungen Frauen im Bühnenlicht des Bahnhofs zu merken: „Die Modewelt ist klein, Sie werden mit Sicherheit diesem oder jenem Gesicht wieder begegnen.“