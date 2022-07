Fast eine halbe Millionen Euro: Feuerwehren am Bodensee bekommen Geld vom Land

Das Land Baden-Württemberg investiert in die Feuerwehren im Bodenseekreis, insgesamt geht es um 433 769 Euro. Darüber informiert Martin Hahn, Grünen-Landtagsabgeordneter im Wahlkreis Bodensee, in einer Pressemitteilung.

Mit dem Geld könne demnach das Regierungspräsidium und das Landratsamt alle förderfähigen Zuwendungsanträge für die Feuerwehren bewilligen. Martin Hahn freue sich, dass sein Wahlkreis von den Investitionen in diesem wichtigen Baustein der inneren Sicherheit profitiert, heißt es in der Mitteilung.

Dafür wird das Geld ausgegeben

„Mit den Mitteln vom Land wird in Oberteuringen das Feuerwehrhaus erweitert und umgebaut (102 660 Euro), Überlingen erhält einen Mannschaftstransportwagen und ein Tanklöschfahrzeug 4000 (112 000 Euro), Meersburg erhält ein Löschgruppenfahrzeug 10 (96 000 Euro) und Langenargen ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 (96 000 Euro)“, schreibt Hahn.

Zudem erhalte Kressbronn 21 109 Euro für Netzersatzanlagen und das Landratsamt investiere 6000 Euro in Digitale Alarmumsetzer. „Ich freue mich über die Anerkennung und Wertschätzung für die größtenteils freiwilligen Feuerwehrangehörigen in meinem Wahlkreis“, wird der Abgeordnete in der Mitteilung zitiert.