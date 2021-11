Fast 40.000 Euro für Ihube

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einem Rekordergebnis endete der Spendenlauf des Bildungszentrums Bodensee-Schule St. Martin zugunsten der Berufsschule „St. Martin Hope College für Technology“ in Ihube/Okigwe.

Um den Bau der Berufsschule in Ihube weiter voranzutreiben und die Eröffnung bald zu ermöglichen, starteten am 12. November 2021 mehr als tausend Schülerinnen und Schüler, vom Erstklässler bis zum Abiturienten zum großen Sponsorenlauf um die Bodensee-Schule. Alle hatten sich Sponsoren für den Lauf gesucht und starteten nun jahrgangsweise in Kohorten und drehten ihre Runden um das Schulgelände. Bald herrschte eine Feststimmung, denn mit Begeisterung liefen die Schüler Runde um Runde und oft mehr als sie vorher gedacht hätten, unterstützt und angefeuert von Eltern und Lehrern.

Höhepunkt des Tages war mittags die Live-Schaltung nach Nigeria zu Father Josephat, in der er live aus Ihube zur versammelten Schulgemeinde sprechen konnte. Im Gespräch mit Andreas Glatz vom Ihube-Team erzählte er vom Bau der Berufsschule und wie wichtig sie für die Zukunft der Jugendlichen dort sei. Vor allem dankte er den Schülerinnen und Schülern für ihren unglaublichen Einsatz. Nachdem zuvor die Schulband den Mottosong „Beweg was“ vorgetragen hatte, stimmte Father Josephat überraschend zwei afrikanische Lieder an, die er mit einigen zukünftigen Berufsschülern zusammen sang und tanzte; für alle ein besonderes Erlebnis. Um die große 20-jährige Verbundenheit zwischen den Schulen hier und dort zu symbolisieren, überreichte Glatz zwei Metalltafeln, mit den Namen der beiden Schulen und einem Bild des Namenspatrons St. Martin. Beide sollen zukünftig am Eingang des St. Martin Hope Colleges und der Bodensee-Schule angebracht werden. Mit einer von der SMV organisierten Schülerkette, die sich zum afrikanischen Kontinent formte, endete die Schaltung nach Ihube, nicht aber der Lauf der Schüler. Denn noch den ganzen Nachmittag über ging der Sponsorenlauf weiter.

So wurde dieser Tag nicht nur für Father Josephat und die Berufsschule ein Erfolg, denn auch alle Beteiligten, Schüler, Lehrer wie Eltern, waren erfüllt von dem lange während der Coronazeit vermissten Gefühl, als Schul-Gemeinschaft ein Fest erlebt und zusammen Großartiges geleistet zu haben.