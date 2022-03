Fasnetsspaß im Rehasport

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Jeden Montag trifft sich in der Schulsporthalle in Schnetzenhausen die Rehasportgruppe für Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung der Lebenshilfe Bodenseekreis e.V. Der Spaß an der Bewegung hat hier große Priorität und sowohl die Teilnehmenden als auch die Sportmitarbeiterinnen freuen sich jede Woche aufs Neue auf die Treffen. Der besondere Dank geht an die Ehrenamtlichen, die sich mit so viel Liebe und Engagement einbringen. Foto: Annette Günthör