Fasnetserweckung NZ Kluftern

Am vergangenen Dreikönigstag wurden in Kluftern nach zwei Jahren Zwangspause wieder mal die Narren erweckt. Auf dem Schulhof der Grundschule wurden die Göhrelöchner, Widerwurz und Schloßburen aus ihrem langen Schlaf geholt und können sich nun die nächsten Wochen wieder mal richtig austoben. Erfreulich viele Kluftinger Bürger waren auf dem Schulhof eingetroffen, was auch auf das sehr frühlingshafte Wetter zurück zu führen sein dürfte.

Es wurde das Narrenspiel aufgeführt, bei dem die Legende des Feldvermessers aus dem Göhrenlöchle nachgespielt wird. Danach wurden die Neulinge getauft. Dabei müssen sie den Eid auf die Narrenzunft und das Brauchtum ablegen und anschließend grauseliges Zunftmeisterblut trinken.

Wenn sie dies erfolgreich hinter sich gebracht haben, dürfen sie die Masken aufsetzen und sind berechtigt, diese nun auch an den Umzügen zu tragen. Erstmalig wurde dabei auch ein Rebmann getauft.

Die Lumpenkapelle startete dann ebenfalls in die neue Fasnet und musste erst mal wieder den Staub aus den Hörnern blasen. Mit ihrem stimmungsvollen Programm sorgten sie für eine heitere und aufgelockerte Atmosphäre auf dem Schulhof.

Im Anschluss an die Erweckung ging es letztmalig zum Hock in die Zunftstube unterhalb der Grundschule. In heiterer, entspannter Atmosphäre war die Erleichterung überall spürbar, endlich wieder eine zünftige Fasnet durchführen zu können.

Die Täuflinge waren – Schloßbur: Manuel Friese, Nico Malassa / Widerwurz: Paula Blum, Luna Ehlizevak, Mia Ehlizevak, Miriam Müller / Rebleute: Florian Burgau.