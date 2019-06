Dass die Narren hierzulande gerne feiern, ist bekannt und am Freitagabend gab es dafür auch einen besonderen Grund. Der Alemannische Narrenring hat auf den Tag genau sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Dieses Jubiläum wurde mit einem Festabend und rund 420 geladenen Gästen der Vorstandschaft aller Mitgliederzünfte der Regionen Allgäu, Bodensee und Oberschwaben-Donau in der Brunisachhalle in Kluftern begangen.

„Von damals 14 beigetretenen Zünften zählen wir inzwischen 90 Mitgliedszünfte mit insgesamt 27 000 Mitgliedern, welche sich für das gelebte Brauchtum einsetzten“, sagte Markus Stark, Präsident und Narrenmeister in seiner Begrüßungsrede. „Das ist für alle Vorstände eine große Freude, aber auch eine große Verantwortung. Durch die vielen Vorschriften kommt so mancher Verein und vor allem seine Vorstandschaft an seine Grenzen und darum bin ich auch sehr froh, dass wir als Präsidium unsere Anliegen an oberster Stelle kundtun können, denn oft wissen die Politiker gar nicht, was wir teilweise für Schwierigkeiten haben.“

Doch an so einem Abend wolle er gar nicht näher auf Probleme eingehen, sondern das tun, was ein Narr am besten kann und das sei feiern. In diesem Zusammenhang dankte er ganz besonders der Narrenzunft Kluftern für den unermüdlichen Einsatz für diesen Festabend. Auch Ortsvorsteher Michael Nachbaur in seiner Funktion als Gastgeber und Zunftmeister Andreas Lamm vom Narrenverein Kluftern waren froh über so viele helfende Hände in der Ferienzeit. Nachbaur überbrachte Grußworte des Oberbürgermeisters Andreas Brand, erzählte vom Gründungsjahr 1969 und zog augenzwinkernd Vergleiche zur Mondlandung im selbigen Jahr und zum legendären Woodstock Festival. Von den befreundeten Narrenverbände sprach Walter Sieber (Ringpräsident des Narrenfreundschaftsring Zollernalb) von der Bedeutung der Fasnet für so viele Menschen. Brauchtum und Fasnet seien prägend, er sprach sich klar dafür aus, dass diese Tradition bewahrt wird. Siegfried Burgermeister (Präsident des Verbandes Alb-Bodensee oberschwäbischer Narrenvereine) appellierte an die Festgäste, aus der Fasnet keine Wissenschaft zu machen. „Natürlich müssen ein paar Regularien sein, doch damit sollte man es nicht übertreiben, denn schließlich steht ja auch immer noch der Spaß im Vordergrund“, so Burgermeister. Im Anschluss daran erinnerte sich Ehrennarrenmeister Charlie Maier in seiner Festrede an Zeiten, als das Konfetti noch knöcheltief auf den Straßen lag oder an das Jahr 1991, in welchem die Fasnet wegen des beginnenden Irakkrieges abgesagt wurde. Doch auch Maier brachte in seiner Rede zum Ausdruck, wie schwer es für die jeweiligen Zunftmeister ist, die vielen rechtlichen Vorgaben an seine Vereinsmitglieder weitergeben zu müssen.

Heiterer Schlagabtausch

Der Abend wurde aufgelockert durch vergnügliche Programmpunkte, unter anderem einer Tanzeinlage durch die Mitglieder der Narrenzunft Heiligenberg. Natürlich durften an so einem Abend auch Anekdoten aus den Anfangsjahren bis heute nicht fehlen und so inszenierten die Moderatoren Axel Friedrich und Jürgen Hanser einen Stammtisch mit acht Trägern der Goldenen Narrenkappe. Hierbei handelt es sich um einen Orden für besondere Verdienste mit herausragender langjährigen Tätigkeit im Alemannischen Narrenring. Was folgte, war ein heiterer Schlagabtausch der in die Jahre gekommenen Kappenträger. Zum Ende des Jubiläumsabends wurde es nochmal richtig rhythmisch mit den „trash for fun“ der Narrenzunft Langenargen, welche aus Alltagsgegenständen wie Wasserbehälter, Mülleimern, Leitern oder Besen faszinierende Rhythmen entlockten.