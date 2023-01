Fasnet, Feste, Festivals: Was Friedrichshafen 2023 zu bieten hat

Auf wichtige Ereignisse, Feste, Messen und kulturelle Highlights des kommenden Jahres vorauszuschauen, ist 2021 und 2022 praktisch unmöglich gewesen.

Weil Corona vieles eingeschränkt oder ganz verhindert hat. Mittlerweile ist in den Alltag wieder ein Stück weit Normalität zurückgekehrt – und mit ihr vieles, was manch einer in den vergangenen Jahren schmerzlich vermisst hat. Der Veranstaltungskalender für Friedrichshafen ist 2023 wieder ordentlich gefüllt. Ein kleiner Ausblick – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Beginnen wird das neue Jahr gleich mit einer Reihe an Veranstaltungen, die seit jeher dazu dienen, die Bürgerinnen und Bürger zusammenzubringen. Man trifft sich, tauscht sich aus, pflegt und knüpft Kontakte, blickt gemeinsam zurück und nach vorne.

Neujahrsempfänge bilden den Auftakt

Den Auftakt der Neujahrstreffen und -empfänge machen am Sonntag, 8. Januar, Kluftern und Schnetzenhausen, am Freitag, 13. Januar, folgt der Neujahrsempfang in Ailingen. Der größte Empfang, jener der Gesamtstadt Friedrichshafen, findet am Sonntag, 15. Januar, statt, den Abschluss bildet eine Woche darauf der Empfang in Fischbach – am Sonntag, 22. Januar.

Närrisch rund geht’s im Januar und Februar beim Comeback der Fasnet. Zu den Höhepunkten der Straßenfasnet zählen der Fischbacher Samstag am 11. Februar, der Rathaussturm auf dem Adenauerplatz am 16. Februar und der große Narrensprung durch die Häfler Innenstadt am 18. Februar. Die Saalfasnet im Graf-Zeppelin-Haus erreicht ihren Höhepunkt mit dem Bürgerball am 11. Februar.

Neue Open-Air-Konzertreihe

Die sommerliche Fest- und Festivalsaison mit Interkulturellem Stadtfest vom 1. bis 2. Juli, Seehasenfest vom 13. bis 17. Juli und Kulturufer vom 29. Juli bis 6. August wird umrahmt von je einem verkaufsoffenen Sonntag im Frühling und im Herbst – am 23. April mit dem Straßenzauberer-Festival und am 15. Oktober mit dem Stadtfest.

Kulturell ist auch außerhalb des Kulturufers das ganze Jahr über eine Menge geboten – in größerem Rahmen insbesondere im Kulturhaus Caserne, im Bahnhof Fischbach und natürlich im GZH. Zu den herausragenden kulturellen Ereignissen gehört die Eröffnung des Bodensee-Festivals am 6. Mai, neu im Bereich der Popkultur ist die Reihe FN:Pop mit Open-Air-Konzerten im Innenhof der Caserne – 7. bis 8. August – und am GZH – 11. bis 12. August.

Leitmesse für Westernreiten kommt an den See

So manche Neuheit findet sich auch im Veranstaltungskalender der Messe Friedrichshafen – zum Beispiel die Brettspielmesse Spiel doch, die seit 2018 im Ruhrgebiet stattfindet und nun vom 2. bis 4. Juni erstmals auch am Bodensee gastiert. Neu in Friedrichshafen ist auch die Americana vom 6. bis 10. September, Europas Leitmesse für Westernreiten, die von Augsburg umzieht.

Umziehen wird auch die IBO, allerdings nicht räumlich, sondern zeitlich – zurück vom coronabedingten Ausweichtermin im Sommer ins Frühjahr (16. bis 19. März). Beginnen wird das Häfler Messejahr vom 13. bis 15. Januar mit der Fruchwelt Bodensee, enden wird es vom 24. bis 25. November mit der Vertical Pro.

Zwischendrin ragen unter anderem die Aero (19. bis 22. April), die Klassikwelt Bodensee (5. bis 7. Mai), die Tuning World Bodensee (18. bis 21. Mai), die Interboot (23. September bis 1. Oktober) und die Faszination Modellbau (3. bis 5. November) aus dem Messekalender heraus.