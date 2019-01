Fasnet-Erweckung, Narrentaufe und Christbaumsammlung in Kluftern

Die Kluftinger Fasnet wird in diesem Jahr am Sonntag, 6. Januar, um 19 Uhr auf dem Schulhof der Grundschule Kluftern erweckt. Nach der Göhrelöchner-Sage und dem Erweckungstanz werden die Frischlinge der Narrenzunft getauft. Sie müssen dazu einen Eid ablegen und Zunftmeisterblut trinken. Nach der Taufe sorgt die Lumpenkapelle Kluftern für fasnetliche Stimmung und bläst erst mal wieder den Staub aus den Hörnern. Auf dem Grundschulhof bietet die Narrenzunft Getränke und Grillwürste an. Im Anschluss steht die Zunftstube im Keller der Grundschule für einen gemütlichen Hock offen. Weitere Termine der Narrenzunft Kluftern sind auch im Internet unter www.nz-kluftern.de zu finden.

Auf ganz andere Art tritt die Funkenmannschaft Efrizweiler-Kluftern am Samstag, 12. Januar, auf. Dann holen die Funkenbuben gegen eine Spende von einem Euro die ausgedienten Christbäume in Kluftern und Efrizweiler ab. Dafür müssen die Bäume bis 9 Uhr deutlich sichtbar an die Straße gestellt werden. Größere Mengen sollen bei den Funkenbuben Jürgen Specker unter der Telefonnummer 0176 / 31 48 96 69 oder Tobias Gessler unter der Telefonnummer 0176 / 644 25 73 angemeldet werden.