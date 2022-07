Fans kommen den Profis des VfB Stuttgart sehr nahe

Auch das zweite Testspiel des VfB Stuttgart im Friedrichshafener Zeppelinstadion können die Verantwortlichen als gelungen abhaken. Nicht nur, weil der Fußball-Bundesligist am Samstagnachmittag gegen den FC Brentford aus der englischen Premier League mit 2:1 gewann, sondern auch wegen der Stimmung der rund 4000 Zuschauer.

Zwar mussten die Stadionsprecher gegen Ende der Partie mehrfach darauf hinweisen, dass kein Zuschauer auf die Tartanbahn oder gar auf den Rasen kommen dürfe. Aus Corona-Gründen gab es Autogramme und Selfies der Fußballstars nur in einem ausgewiesenen Bereich auf dem Parkplatz bei den Mannschaftsbussen. Die Fans im Zeppelinstadion hielten sich letztlich an diese Anweisung, machten zunächst brav Fotos von etwas weiter weg und holten sich später ihre Autogramme ab.

Die Fans kamen ihren Stuttgarter Idolen wie Wataru Endo oder Torwart Florian Müller aber auch so näher als sonst. Beim Einlauf klatschten die VfB-Profis mit den Fans ab – auch dabei hatten der Sicherheitsdienst und zahlreichen ehrenamtlichen Helfer des VfB Friedrichshafen überhaupt keine Probleme.

Es wurde ein schöner Nachmittag. Das Wetter passte, immer wieder kreiste ein Zeppelin über dem Stadion – auch das sorgte für einiges Interesse. Und auf dem Platz boten die Stuttgarter und die Engländer ein gutes Spiel. In der ersten Halbzeit machte der VfB eigentlich mehr für die Offensive, mit einem Konter ging Brentford in der zwölften Minute aber durch Bryan Mbeumo in Führung. Einen guten Eindruck bei den Stuttgartern hinterließ der erst gerade verpflichtete Josha Vagnoman auf der rechten Seite.

Nach etwas mehr als einer Stunde wechselte Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo munter durch – der eingewechselte Thomas Kastanaras traf kurz nach seiner Einwechslung zum 1:1. In der zweiten Minute der Nachspielzeit verwandelte der ebenfalls eingewechselte Tanguy Coulibaly einen Handelfmeter zum 2:1-Sieg für die Stuttgarter. „Ein positives Ergebnis zum Schluss tut immer gut. Es hat nicht alles geklappt, aber die Jungs haben sich für ihren Aufwand belohnt“, sagte Matarazzo.

Das Testspiel vor rund 4000 Zuschauern war für den VfB der Abschluss des einwöchigen Trainingslagers in Weiler-Simmerberg im Allgäu. Und für den VfB Friedrichshafen war es einmal mehr eine Gelegenheit, sich als guter Gastgeber von hochklassigen Fußballpartien zu präsentieren.