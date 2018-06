Fans bereiten sich auf Deutschland-Mexiko vor

Für die deutsche Nationalmannschaft beginnt am Sonntag gegen Mexiko das eigentliche WM-Turnier in Russland. Und reichlich Unterstützung aus der Heimat kann Jogis Jungs sicher sein. Wie Verkäuferin Sonja vom Euroshop in Friedrichshafen berichtet, laufe vor allen in den vergangenen Tagen der Verkauf von Fanartikeln auf Hochtouren. „Ob Hüte, Schals, Fahnen, Gesichtsfarbe, Tröten oder Trillerpfeifen: Wir haben eine breite Auswahl und freuen uns sehr auf das erste Auftreten unseres Teams gegen Mexiko.“ Zum Fototermin probten das Verkaufsteam vom Euroshop schon mal gemeinsam mit Kunden die Anfeuerungsrufe an der Friedrichsstraße, die bei einem deutschen Erfolg sicher wieder zur Fan- und Autokorso-Meile mutieren wird. Foto: Andy Heinrich (ah)