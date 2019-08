Fanfarenzug Graf Zeppelin startet in zweite Jahreshälfte

Alljährlich begibt sich der Fanfarenzug Graf Zeppelin (FGZ) nach dem Häfler Seehasenfest in eine kleine Sommerpause, um dann wieder gestärkt in die zweite Jahreshälfte zu starten. So fand am vergangenen Freitag im Vereinsheim Gockelwerkstatt im Industrieweg die erste Probe nach der verdienten Sommerpause statt, wie der Fanfarenzug mitteilt.

Im Vordergrund für das zweite Halbjahr 2019 stehen für die „Blauen“ neben der Ausbildung neuer Mitglieder natürlich auch wieder einige Auftritte. So reist der Fanfarenzug bereits seit mehr als 40 Jahren jeden ersten Sonntag im September in das malerische Ribeauvillé im Elsass. Der dortige „Pfifferdaj“ stellt immer wieder ein Höhepunkt im Vereinsjahr des Fanfarenzugs dar, da dieses Fest im weiten Umkreis seinesgleichen sucht und man stolz ist, die Veranstaltung massgeblich mitgestalten zu können, schreibt der Fanfarenzug weiter. Außerdem stehen Auftritte für den Lions Club und natürlich das Häfler Weinfest im Schloss Friedrichshafen auf dem Programm.

Die erste Probe nach der Sommerpause wurde traditionell mit einem gemeinsamen Grillen beendet.