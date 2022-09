Fanfarenzug Graf Zeppelin bei französischen Freunden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger Corona-Pause fand am ersten Wochenende im September endlich wieder der berühmte Pfifferdaj in Ribeauvillé (Elsass) statt. Dieses historische Fest ist bereits seit dem 15. Jahrhundert durchgängig in der kleinen Elsassstadt fester Bestandteil des Jahreskalenders. Jährlich wird für das Fest ein historisches Motto gewählt, anhand dessen dann imposante Festwagen und Verkleidungen kreiert werden. In diesem Jahr war es die nordische Gottheit Odin und das Thema Wikinger. Begleitet werden die Festwagen und einzelnen Gruppen von Musikformationen aus Frankreich und Deutschland. So auch vom Fanfarenzug Graf Zeppelin (FGZ), welcher bereits seit mehr als 40 Jahren durchgehend an diesem Fest teilnimmt.

Start für die blauen Jungs vom Bodensee war an diesem Tag bereits um 5 Uhr in Friedrichshafen, so dass bereits nach Ankunft um 9 Uhr mit musikalischen Präsentationen im mittelalterlichen Stadtkern von Ribeauvillé begonnen werden konnte. Nach einem gemeinsamen Mittagessen mit allen teilnehmenden Musikgruppen und dem obligatorischen Aufspielen wurde es Zeit für den nachmittäglichen Umzug. Man merkte, dass nach zwei Jahren Pause viele sich dieses Festereignis nicht entgehen lassen wollten. Aus der beschaulichen Stadt mit knapp 5000 Einwohnern wurde ein wahrer Hexenkessel. Laut Einschätzungen des Veranstalters haben knapp 40000 Besucher den historischen Umzug mitverfolgt.

Im Anschluss an die musikalischen Präsentationen wurde im Stadtpark von Ribeauvillé gegrillt. Auch dies zählt bereits zu einer liebgewonnenen Tradition. Hierbei fand sich dann auch die Gelegenheit alte Freunde aus der französischen Stadt zu treffen, bevor es dann am Abend wieder in den Bus in Richtung Bodensee ging. Der FGZ freut sich bereits auf das kommende Jahr. Wer selbst einmal diese Reise mitmachen will, der FGZ probt mittwochs und freitags jeweils um 19 Uhr in der Gockelwerkstatt im Industrieweg in Friedrichshafen. Neue Gesichter sind jederzeit herzlich willkommen.