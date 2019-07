Hunderte Zuschauer haben sich am Sonntagmorgen beim traditionellen Standkonzert der Fanfaren- und Spielmannszüge vor dem Graf-Zeppelin-Haus eingefunden. Harald Buckenmaier, ehemaliger Rektor der Ludwig-Dürr-Schule, stellte die teilnehmenden Musikzüge, den Seehasen-Fanfarenzug, den Fanfarenzug „Graf-Zeppelin“ und den Seehasen-Spielmannszug sowie den diesjährigen Gast-Fanfarenzug „Tell“ aus Ravensburg kurz vor. Der Seehasen-Fanfarenzug startete mit dem „Buchhorn Konzert“. Im Anschluss daran spielte der Seehasen-Spielmannszug ein „Kindheitsmedley“, das aus den Titelmelodien von Pippi Langstrumpf und dem „Dschungelbuch“ bestand. Mit dem „Triumphmarsch“ aus Verdis Aida knüpfte der Fanfarenzug „Graf Zeppelin“ musikalisch an. Im Beisein von Seehas Peter Sikora durfte Harald Buckenmaier Ehrungen vornehmen: Für 30-jährige Teilnahme am Seehasenfest wurden Oliver Bell und Rainer Schäfer vom Seehasen-Fanfarenzug geehrt. 20 Jahre auf dem Kinder- und Heimatfest treten bereits Ewald Dian, Viola Heim, Thomas Hartnegg und Stefan Richter vom Seehasen-Spielmannszug auf. Den Abschluss des diesjährigen Standkonzerts bildete der gemeinsame Aufmarsch der teilnehmenden Musikzüge, bei den nicht nur die Musiker sondern auch die Fahnenschwinger (im Bild die Landsknechte des Fanfarenzugs „Graf Zeppelin“) ihr Können unter Beweis stellten. Foto: Christian Lewang