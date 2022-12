Familienunternehmen Röhm kauft Gartencenter Schupp

Der Urgroßvater von Axel Röhm hat bereits an der Albrechtstraße eine Gemüsegärtnerei eröffnet. Das war im Jahr 1900. 123 Jahre später führt Axel Röhm das Familienunternehmen in ein neues Kapitel, er hat das Gartencenter Schupp in Stetten gekauft und wird es ab Januar betreiben.

„Gesucht haben wir schon länger“, erzählt Axel Röhm. In Friedrichshafen aber seien große Flächen, auf denen ein Gartencenter entstehen könnte, nicht vorhanden, und wenn, dann seien sie nicht bezahlbar, sagt der Mann, der als gelernter Zierpflanzengärtner begonnen und 1999 den Familienbetrieb von den Eltern übernommen hatte.

Neue Ideen und Pläne

Die Suche ist nun beendet, denn mit dem anstehenden Verkauf des Gartencenters Schupp hat sich für Axel Röhm eine Gelegenheit ergeben, die er beim Schopfe gegriffen hat. Und so weit ist Stetten nun auch nicht von Friedrichshafen entfernt. Die Ideen und Pläne von Axel Röhm lassen sich mit dem neuen Gartencenter zumindest umsetzen.

Von den 30 Mitarbeitern des Gartencenters Schupp bleiben 25 am Standort, die Röhm auch übernehmen kann. Das bedeutet, dass Kompetenz als großes Kapital erhalten bleibt und auch der Kontakt zu weiteren Kunden zumindest schon vorhanden ist. Die Motivation, sich zu vergrößern, rührt aus dem Geschäftsgedanken.

Wenn Axel Röhm in der Montfortstraße Outdoor-Töpfe ausstellt, dann hat er dafür wenig Platz. Nur ganz wenige Kunden sehen und bekämen dann mit, „dass wir mit dieser Ware nicht nur qualitativ besser, sondern auch preiswerter als die Baumärkte sind.“

Urban Gardening

Und neben Töpfen und Pflanzen will Röhm auch Wohnaccessoires anbieten. „Das hier ist ein klassischer Blumenladen, da ist kein Platz für weitere Ideen“, sagt er. Obgleich er vor sechs Jahren bereits mit dem Onlineshop „My Rosegarden“ erfolgreich eine neue Nische der Floristikbranche ausgefüllt hat. So aber soll es auch weitergehen. Axel Röhm hat diese Ideen. Und die will er zeigen, wofür wiederum die Fläche nötig ist.

Wir müssen unsere Städte grüner machen. Axel Röhm

Eine Herausforderung sieht Röhm beispielsweise im Urban Gardening, den öffentlichen städtischen Gärten, von dem auch stets bei den Überlegungen der Gemeinderäte zur Verschönerung der Häfler Innenstadt die Rede ist. „Wir müssen unsere Städte grüner machen“, sagt Axel Röhm. Ideen dazu seien ja vorhanden, bloß sollten die auch sichtbar sein. Auf den künftigen 17.000 Quadratmetern in Stetten ist das machbar.

Natur, Pflanzen und Kunst

Axel Röhm sieht die Pflanzen nicht losgelöst von ihrem Ort, auch dem künftigen Aufstellungsort. Er hat dazu Konzepte, verfolgt künstlerische Ansätze bei seiner Arbeit und will das mit dem neuen Gartencenter umsetzen.

Ein bisschen schließt er an seine Arbeiten an, die er schon vor Jahren in der Plattform 3/3 ausgestellt hat. Und die Expansion nach Stetten zieht in Friedrichshafen keine Aufgabe bisheriger Geschäftsfelder nach sich.

Das vor acht Jahren mit Daniel Wicker gegründete Bestattungshaus wird es wie den Blumenladen weiter geben. Sicher ändert sich ein wenig das Sortiment.

Aber an beiden Standorten wird es um Kunst, Natur, Pflanzen und Floristik gehen, um Emotionen, die damit einhergehen und um große Gefühle, die man mit Pflanzen auslösen kann. Axel Röhm sieht das als Weiterentwicklung. Der Markt könnte das auch als Bereicherung erfahren.