Familientreff „Windhägle“ feiert Wiedereröffnung

Nach fünfwöchiger Komplettsanierung hat der Familientreff „Windhägle“ mit einem Frühlingsfest am Samstagnachmittag seine Wiedereröffnung gefeiert. Sehr glücklich zeigte sich die Leiterin Beate Dürnay über die Sanierungsmaßnahmen. „Die Räumlichkeiten waren durch die starke Frequentierung schon sehr in Mitleidenschaft gezogen, aber jetzt ist wieder alles sehr schön und einladend“, sagte Dürnay.

25 verschiedene Nationen nutzen in zahlreichen Tagesangeboten von Montag bis Freitag die Einrichtung. 2001 wurde der Treff von der damaligen Jugendamtsleiterin Marianne Dreßler ins Leben gerufen. Der Grundgedanke, damit einen Familienwohlfühlort zu schaffen, überzeugt sie schon damals. Genauso war es ihr ein Anliegen, die Kirche vor Ort lebendig werden zu lassen. Ein Anliegen, welches Pfarrer Bernd Herbinger gerne unterstützt und mitträgt, ist doch die katholische Kirchengemeinde St. Petrus-Canisius der Träger dieser Einrichtung. „Durch das große Einzugsgebiet ist für viele die Entfernung zur Kirche Petrus Canisius zu weit und so erreichen wir im Gegenzug mit der Kirche vor Ort die Menschen hier. Natürlich werden unsere Religion und unser Glaube niemandem aufgedrückt. Wir bieten die Möglichkeit, damit in Berührung zu kommen und diese zu beschnuppern, wie zum Beispiel bei den religiösen Festen im Jahreskreis wie dem St. Martins-Fest oder dem Nikolaustag“, so Pfarrer Herbinger.

Viel wichtiger erscheint es ihm, die Menschen mit ihren verschiedenen Kulturen mit in das Geschehen zu nehmen. Man respektiere, woher die Menschen kommen und lasse sie ihre Geschichte erzählen. „Die Mischung macht’s“, so Herbinger. Seiner Meinung nach läuft es mit dem Familientreff seit ungefähr sieben Jahren richtig gut. Der Gedanke Hilfe zur Selbsthilfe hat sich bewährt. Denn nur zusammen sitzen war nicht genug. Die Menschen benötigten auch praktische Hilfe und daraus resultierend oft Beratungs-und Bildungsangebote welche vom Jugendamt oder auch von Ehrenamtlichen der Gemeinde St. Petrus Canisius –je nach Spezifizierung – den Menschen nähergebracht werden.

Dies bestätigt auch Marianne Dreßler. Sie ist dem Jugendamt für die Zusammenarbeit und der Stadt Friedrichshafen für die Bereitstellung der Räume sehr dankbar. Wie sehr ihr Herzblut nach wie vor daran hängt, sieht man daran, das sie – obwohl bereits im Ruhestand – nach wie vor ehrenamtlich beim Treff mitarbeitet, denn auf die Bedürfnisse eines jedes Einzelnen einzugehen und zu überlegen was die Familien stabilisiert und nicht erst an zusetzten, wenn die Situation bereits eskaliert ist, erfordert ein hohes Maß an Einsatz, Erfahrung und Sensibilisierung vonseiten der dort arbeitenden Ehrenamtlichen.

Friedlich und gut gelaunt

Pflicht und Kür sind hier inzwischen in einer guten Balance, findet Pfarrer Herbinger. „Wir sind ein kleines Licht in der anonymen Wohnsiedlung“. Und dies zeigte sich auch am Nachmittag: zahlreiche Familien verschiedenster Nationen- waren der Einladung gefolgt und feierten friedlich und gut gelaunt mit einem Familiengottesdienst und einstudierten Tanzeinlagen der Kinder die Wiedereröffnung ihres Treffpunktes.