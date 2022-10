Familienshow mit Daniel Kallauch

Der bundesweit bekannte Kindermusiker und Puppenspieler Daniel Kallauch ist mit seinem neuen Programm „Knallvergnügt“ unterwegs. Am Montag, 31.Oktober, gibt er um 17 Uhr ein Familienkonzert in den Räumlichkeiten der freien Christengemeinden in der Allmannsweilerstraße 114. Seine Konzerte sind für Kinder ab fünf Jahren geeigent, teilen die Veranstalter mit und kündigen an, dass der Spaßvogel Willibald, eigentlicher Star des Programms, wieder mit dabei ist. Lieder mit Bewegungen tragen dazu bei, dass die Kleinen begeistert mitmachen. Auch Kallauchs kurzweilige Geschichten mitten aus dem Leben kommen bei Alt und Jung an. Hier spürt das Publikum seine mehr als dreißigjährige Erfahrung und sein Herz für Kinder, heißt es.