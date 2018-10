Zahlreiche große Banner wehten am Sonntag rund um die Columbankirche. Die Kolpingsfamilien des Bereichs Bodensee-Oberschwaben hatten zum Bezirkstag eingeladen, der mit dem feierlichen Einzug in die Kirche und dem Gottesdienst begann. Passend zum Auftrag des Namensgebers Adolph Kolping berichtete Ministerialdirektor Professor Dr. Wolf-Dietrich Hammann im Gemeindehaus Arche über aktuelle Themen aus dem Sozial- und Integrationsministerium. Im Anschluss war zum geselligen Miteinander, auch zur Kirchenführung und zu einer kleinen Wanderung an den See eingeladen.

Vier Kolpingsfamilien gibt es allein in Friedrichshafen – in den katholischen Gemeinden von St. Columban, St. Petrus-Canisius, St. Magnus Fischbach und St. Nikolaus Berg. „Wir sind nach wie vor eine tolle Gemeinschaft, die sich sozial engagiert und durch großen familiären Zusammenhalt geprägt ist“, sagt Walter Geiß, Vorsitzender der Kolpingsfamilie St. Columban. „Natürlich wären wir gerade auch wegen des immer höher steigenden Altersdurchschnitts unserer Mitglieder stark an Nachwuchs interessiert.“

In den 13 Kolpingsfamilien des Bezirks Bodensee-Oberschwaben sind derzeit rund 1 000 Mitglieder vertreten. Der Namensgeber Adolph Kolping gilt als Gründer der katholischen Sozialbewegung und Wegbereiter der katholischen Soziallehre. Als Priester hatte er Mitte des 19. Jahrhunderts den katholischen Gesellenverein gegründet und fand seine eigentliche Lebensaufgabe darin, jungen Menschen in bedrängten Situationen Hilfestellung zu leisten. Seine Hauptanliegen waren – neben allgemeiner berufsbezogener und religiöser Bildung – auch geselliges Miteinander in Gemeinschaft und Geborgenheit. Bis zu seinem Tod im Jahr 1865 entstanden mehr als 400 Gesellenvereine in Deutschland und vielen Ländern Europas. 1991 wurde er durch Papst Johannes Paul II. seliggesprochen.

In seiner Predigt ging Diakon Wolfgang Knüfer als Präses der Kolpingsfamilie St. Columban auf das Lebenswerk Adolph Kolpings ein, der nicht nur ein „leuchtendes Beispiel in seinem Glaubensbekenntnis“ gewesen sei, sondern auch Antworten auf viele brennende Fragen der Zeit – insbesondere mit Blick auf die Jugend – gefunden habe. „Kolping war sich bewusst, dass wir Christus als Mensch und als erlösenden Gottessohn brauchen“, sagte Wolfgang Knüfer.

Hammann: Flüchtlinge fördern

„Sie verkörpern den so wichtigen gesellschaftlichen Zusammenhang“, betonte Wolf-Dietrich Hammann – mit Blick auf die zahlreich anwesenden Mitglieder der einzelnen Kolpingsfamilien. „Gerade auch in Zeiten, in denen die Kirchen nicht mehr über die Integrationskraft aus früheren Zeiten verfügen.“ Dass der gesellschaftliche Zusammenhalt auch in Deutschland leicht auseinanderdriften kann, habe sich insbesondere beim Flüchtlingsthema gezeigt. Deutschland sei zum Einwanderungsland geworden und es sei eine „Lebenslüge“, zu glauben, dass nicht asylberechtigte Menschen, die aus purer wirtschaftlicher Not gekommen seien, freiwillig wieder gehen würden. „Fördern und fordern“, sei deshalb gleichermaßen geboten. „Das Erlernen der Sprache ist wichtig, aber auch die Teilnahme der Kinder am Schwimmunterricht“, so Hammanns klare Aussage. „Man braucht seine Wurzeln nicht zu verleugnen. Aber das Grundgesetz muss von allen, die zu uns kommen und bleiben wollen, geachtet werden.“