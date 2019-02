Falsche Polizisten rufen im Bodenseekreis mehr als 20 Senioren an

In mehr als 20 Fällen haben unbekannte Täter am Dienstag zwischen 18 und 20 Uhr vorwiegend bei älteren Personen im Bodenseekreis angerufen und sich als Beamte des Einbruchsdezernats oder der Kriminalpolizei ausgegeben. Nach der Mitteilung, dass die Polizei rumänische Einbrecher festgenommen habe, bei denen die Adresse der Angerufenen aufgefunden worden sei, und noch nach weiteren Komplizen gefahndet werde, stellten die Betrüger Fragen nach den Vermögensverhältnissen der potentiellen Opfer. In keinem der Fälle fielen die Senioren auf die Betrugsmasche herein, teilt die Polizei mit.