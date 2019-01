Falsche Polizeibeamte erbeuten 17 000 Euro

Über mehrere Tage haben unbekannte Täter eine 78-jährige Frau telefonisch derart unter Druck gesetzt, dass sie zuletzt 17 000 Euro von ihrem Konto abhob und einem der Täter aushändigte. Am vergangenen Sonntagabend hatte einer der Betrüger erstmals Kontakt mit der Geschädigten aufgenommen und sich am Telefon als Polizeibeamter des örtlichen Polizeireviers ausgegeben.

Unter Hinweis auf einer bei festgenommenen Einbrechern aufgefundenen Notiz mit ihrem Namen und aufgeführten Vermögensverhältnissen wurde sie hierzu befragt. Nachdem sie noch aufgefordert worden war, zur Sicherheit Rollläden und Fenster zu schließen, übernahm ein angeblicher Kriminalbeamter das weitere Telefonat. In forschem Ton erklärte dieser, dass er nahezu 20 Beamte im Einsatz habe und sie kooperieren müsse, um den Ermittlungserfolg nicht zu gefährden. Am nächsten Tag wurde die betagte Frau dann aufgefordert, eine hohe Bargeldsumme von ihrem Konto abzuheben. Nachdem die 78-Jährige dieser Aufforderung nachgekommen war, wurde sie erneut kontaktiert. Als die Geschädigte an der Glaubwürdigkeit des vermeintlichen Beamten Zweifel hegte, wies dieser sie an, doch die „110“ zu wählen. Beim Rückruf wurden ihr die beiden Namen der im Einsatz befindlichen Beamten bestätigt und unmittelbar darauf war wieder der Kriminalbeamte am Telefon. Nachdem sich noch ein weiterer Polizist in das Gespräch einschaltete und beruhigend auf die 78-Jährige einwirkte, wurde sie angewiesen, das abgehobene Bargeld einem vorbeikommenden Polizeibeamten auszuhändigen, was die Frau am späten Abend tat.