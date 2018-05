Die Pläne für die „Fallenbrunnen Mitte“ gehen voran: Die Mitglieder des Technischen Ausschuss brachten in ihrer jüngsten Sitzung am Dienstagnachmittag die Einleitung des Bebauungsverfahrens auf den Weg. Auf der Fläche soll ein variables Angebot aus Wohnungen und Gewerbeflächen entstehen. Heinz Tautkus (SPD) kritisierte die vorgestellten Pläne. Trotzdem stimmten die Mitglieder des Ausschusses einstimmig für den neuen Bebauungsplan.

Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung von Februar 2014 beschlossen, ein Wohnangebot zu schaffen, dass sich standortspezifisch mit dem Wissensmilieu, also der umliegenden Hochschulen, im Fallenbrunnen verbindet und zum angestrebten Gesamtkontext passt. Schließlich entwickelte sich durch Arbeitsgruppen und Empfehlungen der Stadt ein Wettbewerb zu der Gestaltung dieser Fläche. Wenig später schlossen sich auch die Städtische Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshafen sowie externe Berater dem Projekt an. Schließlich entschieden sich die Beteiligten für ein Konzept zwischen Wohnen und Arbeiten. Dort soll Wohnraum für Studenten und Lehrkräfte ebenso entstehen wie auch Räume für Start-Ups.

Architekt Hans-Ulrich Kilian stellte in der jüngsten Sitzung die Pläne des Projektentwicklers Reisch-Bau GmbH noch einmal öffentlich vor. Auf der Fläche von 15 000 Quadratmetern sollen vier Gebäude entstehen, die in sich teilbar sind. In den einzelnen Häusern sind Wohnungen von unterschiedlichen Größen geplant. Jedes der vier Gebäude soll einen kleinen Innenhof bekommen.

Mitglieder sind sich uneinig

Die Mitglieder des Technischen Ausschuss waren uneins über die Umsetzung des Projekts. Während Daniel Oberschelp (CDU) die Pläne von Kilian und seinen Kollegen lobte, ärgerte sich Heinz Tautkus (SPD) darüber. „Diese Gebäude können überall als Bebauung stehen. Mit der Idee Fallenbrunnen hat das nichts mehr zu tun“, sagte er. Er erkenne keine Parallelen mehr zum französischen Viertel in Tübingen. Dieser Meinung war auch Ulrich Heliosch (Grüne).

Im September 2015 hatten die Gemeinderäte das Viertel besucht, das unter dem Thema „Wohnen und Arbeiten“ bereits realisiert worden ist. Damals fühlten sich die Gemeinderäte bestärkt, etwas ähnliches in Fallenbrunnen umzusetzen. „Der Beschluss des Gemeinderats ist missachtet worden“, sagte Tautkus nun. Für ihn seien die architektonischen Pläne 08/15-Gedanken.

Bürgermeister Stefan Köhler betonte, dass das Projekt „Fallenbrunnen Mitte“ nicht zwingend vergleichbar mit Tübingen sei. „Der Unterschied zum französischen Viertel ist, dass wir das Quartier per Neubau schaffen werden“, sagte er.

Der Einleitungsbeschluss für die „Fallenbrunnen Mitte“ wird am Montag, 14. Mai, den Gemeinderäten vorgelegt. Der Satzungsbeschluss ist für das erste Quartal 2019 vorgesehen. Wenn alles nach Plan läuft, soll nächstes Jahr mit dem ersten Bauabschnitt begonnen werden.