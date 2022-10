Fake News oder echte Nachricht? SZ zeigt, wie ein Faktencheck funktioniert

Wer am Workshop teilnehmen will, kann sich ab sofort anmelden. Die Kosten belaufen sich auf drei Euro. Eine Anmeldung ist über die Homepage des Landratsamtes oder der Vhs im Bodenseekreis möglich

33 Workshops, Kurse, Vorträge und Mitmach-Angebote: In diesem Herbst findet wieder im gesamten Landkreis die Jugendmedienwoche statt – unter dem Titel „Medienkompetenz durch Medienbildung und -sensibilisierung“. Zwischen dem 22. Oktober und 7. November sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene eingeladen, Neues zu erkunden, kreativ zu werden und in die Welt der Medien einzutauchen. Die Schwäbische Zeitung ist am 3. November mit einem Workshop mit von der Partie.

In den sozialen Medien und im Internet kann man sich super mit Nachrichten versorgen. Was dort steht, wird schon stimmen – oder? Kann man wirklich allem glauben, was als Nachricht daherkommt? Wann verbergen sich hinter den vielen Artikeln und Bildern im Netz Fake News? Oft ist es gar nicht so einfach, falsche Nachrichten von echten Nachrichten zu unterscheiden.

Werkzeuge für den Faktencheck

Die Schwäbische Zeitung bietet Jugendlichen zwischen zwölf und 17 Jahren den ganztägigen Workshop „#fakeorreal? Falsche Nachrichten von "echten" unterscheiden - wir machen euch zu Faktencheckern“ an. Beginn ist am Donnerstag, 3. November, um 11 Uhr, Ende um 17 Uhr.

Die beiden Redakteurinnen Anke Kumbier und Yvonne Mehmedovic begleiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch den Tag und geben das nötige Werkzeug für den Faktencheck mit auf den Weg.