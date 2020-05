Fake-News enttarnt: Grippe-Impfung erhöht das Risiko für Covid-19?

Schwäbische.de enttarnt von Montag bis Freitag Fake-News und Verschwörungstheorien zur Corona-Krise. Denn mit erfundenen oder absichtlich falsch interpretierten Geschichten soll Panik verbreitet werden - wir wollen das Gegenteil: Besonnenheit durch Aufklärung.

Helfen Sie mit! Melden Sie uns neue Fake-News oder Verschwörungstheorien mit der entsprechenden Quelle per Mail an

online@schwaebische.de - ausgewählte Fake-News werden wir hier überprüfen. Danke!

Nachdem im ersten Teil unseres Fake-News-Blogs (Hier lesen) die Übersichtlichkeit der Länge zum Opfer gefallen ist, geht es an dieser Stelle mit Teil 2 weiter.

Grippe-Impfung erhöht das Risiko für Covid-19?

Behauptung: Die jährliche Grippe-Impfung erhöht das Risiko, an Covid-19 zu erkranken.

Ursprung einer Falschmeldung: Nur weil alte Menschen durch Grippe und Corona zugleich gefährdet sind, ist eine Impfung nicht Ursache dieser Gefahr - sondern soll im Fall der Grippe für Linderung sorgen. Dieser Mediziner wurde im Netz gründlich falsch verstanden. (Foto: Screenshot: Mirror UK)

Fakt: Das ist grundsätzlich falsch. Wie die Kollegen von Br24 herausgearbeitet haben, könnte eine Grippeschutzimpfung sogar einen möglicherweise lindernden oder vorbeugenden Effekt auf Covid-19 haben. Insbesondere dann, wenn in Zukunft eine Grippe- und Corona-Welle zeitgleich auftreten könnten.

Die Kollegen erklären auch, wie die falsche Behauptung entstanden ist. Sie geht zurück auf den Grippe-Experten Jonathan Van-Tam. Der hatte im März in einem Interview berichtet, dass Menschen, denen eine Grippe-Impfung angeboten wird, ebenfalls zur Hochrisikogruppe für Corona gehören.

Das ist in der Tat richtig, gilt aber nur, weil Alte, Kranke oder vorgeschädigte Menschen für beide Krankheiten besonders anfällig sind. Und wer durch eine Grippeerkrankung in Gefahr ist - und solchen Menschen werden Impfungen bevorzugt angeboten -, der ist auch durch das Coronavirus gefährdet. Die Impfung ist also nicht Ursache des Problems.