Fake-News enttarnt: Das Virus ist eine Wahnvorstellung und Atemmasken kann man selber basteln

Schwäbische.de enttarnt ab sofort von Montag bis Freitag Fake-News und Verschwörungstheorien zur Corona-Krise. Denn mit den erfundenen Geschichten soll Panik verbreitet werden - wir wollen das Gegenteil: Besonnenheit durch Aufklärung.

Professionelle Schutzmasken selber basteln

Behauptung: Atemschutzmasken muss man nicht kaufen, man kann sie basteln. In den sozialen Medien kursieren derzeit zahlreiche Anleitungen und Aufrufe zum Selbernähen von Mundschutz-Masken gegen das Coronavirus.

Fakt: Die Aufrufe sind nur dann relativ unproblematisch, wenn die Masken nicht im akuten Infektionsfall -oder Verdacht als Ersatz für professionelle Masken zum Einsatz kommen.

Denn aus Expertensicht ist die selbstgebastelte Alternative nur unter bestimmten Bedingungen sinnvoll. „Für den medizinischen Gebrauch eignen sie sich nicht“, sagt ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung in Baden-Württemberg. „Das wird das Problem, das wir in den Arztpraxen haben, nicht lösen.“

Allerdings könnten selbstgenähte Masken für Privatpersonen einen Nutzen bringen — vor allem, wenn es darum gehe, andere Menschen zu schützen.

Wenn man beispielsweise niesen oder husten müsse, sei es besser, einen solchen Schutz vor dem Mund zu haben, als gar nichts. Allerdings dürfe dies nicht zur Sorglosigkeit führen. „Es ist völlig falsch, anzunehmen, wenn ich so was aufhabe, kann ich mich in der Öffentlichkeit bewegen und stecke mich nicht an“, sagte der Sprecher.

Auch die Stiftung Liebenau veröffentlichte kürzlich eine Video-Anleitung zum Selbernähen von Stoffmasken. Das Nähwerk der Stiftung stattet momentan Mitarbeiter zum Beispiel in der Küche und der Wäscherei mit einem sogenannten Behelfs-Mund-Nasen-Schutz aus.

Aber auch die Stiftung betont: Der Schutz könne zwar die Verteilung von Tröpfchen in die Umgebung verringern und das Anfassen von Mund und Nase verhindern, aber: „Der gebotene Mindestabstand sollte auch beim Tragen eines Mundschutzes unbedingt eingehalten werden.“

Das Virus ist eine Erfindung zur Stilllegung unseres Finanzsystems

Behauptung: Das globale Finanzsystem steht vor dem endgültigen Zusammenbruch. Das Coronavirus soll den Zusammenbruch beschleunigen. Aktuelle Maßnahmen wie Ausgangssperren dienen dazu, Proteste und Widerstand im Vorfeld zu unterdrücken. Das und anderes behaupten zwei Herren namens Ernst Wolff und Alex Quint in einem aktuellen Youtube-Talk.

Fakt: Das Coronavirus ist tatsächlich eine erhebliche Herausforderung für das weltweite Finanzsystem. Das haben Autoren der Süddeutschen Zeitung sehr gut herausgearbeitet.

Aber auch sie kommen zu dem Schluss: Nach anfänglicher Panik kehrt vermehrt wieder Ruhe ein. Anleihenkäufe der Notenbanken helfen, die Märkte wieder in Bewegung zu bringen. "Das Vertrauen kommt vorsichtig zurück, so sehen das viele Banker Ende der Woche", heißt es in der entsprechenden Analyse.

Die These, dass das Finanzsystem durch eine harte Phase geht, ist also nicht ganz falsch - dass das Virus aber willentlich dafür eingesetzt wird oder Behörden die Bevölkerung einsperren wollen, entspringt der reinen Fantasie der beiden Talkpartner.

Das wissen die beiden offenbar auch ganz genau - und schreiben unter das Video: "Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der Informationen."

Ernst Wolff ist übrigens Verfasser von finanzsystemkritischen Büchern, die passend zum Video beworben und über den Kopp-Verlag vertrieben werden - ein bekanntes Sammelbecken von Verschwörungstheoretikern, Esoterikern und Rechtsradikalen.

Das Virus ist nur eine Wahnvorstellung - Rohkost hilft

Behauptung: Gerade ist ein langer Kommentar zur aktuellen Lage als Text und Video im Netz in Umlauf. Er stammt von der für Fake-News und Verschwörungstheorien bekannten Webseite KenFM. Er enthält etliche Behauptungen, im Kern diese: Das Coronavirus ist weder besonders, noch gebe es Belege dafür, dass es gefährlicher ist als andere Grippe- oder Erkältungsviren.

Dem Virus wurde nur ein besonders griffiger Name verpasst ("Corona") und die Aussagekraft der Tests darauf sei überhaupt nicht belegt. Vielmehr leide die Gesellschaft an einer Art kollektiver Wahnvorstellung.

In Wirklichkeit lasse sich das vermeintliche Virus durch Kontaktpflege mit anderen Menschen, Bewegung an der frischen Luft, ausreichend Sonnenlicht, Rohkost, die Aufarbeitung von Traumata und Ähnlichem in den Griff bekommen.

Fakt: Corona und die bekannte Grippe sind - auf lange Sicht - möglicherweise vergleichbar gefährlich. Klar ist das derzeit nicht. Das erklärt sehr genau das anerkannte Wissenschaftsmagazin quarks.de.

Das Problem ist aber, dass es in der Bevölkerung keinerlei Immunität gegen die neuartige Variante von Coronaviren gibt - anders als bei "normalen" Grippeviren. Menschen sind dem Virus also schutzlos ausgeliefert. Es verbreitet sich deshalb enorm schnell.

Weil es so viele Menschen infiziert, ist auch zwangsläufig mit sehr vielen Toten zu rechnen. Wer sich die Lage in Italien ansieht, versteht: Das neuartige Coronavirus kann ein ganzes Gesundheitssystem lahmlegen.

Wissenschaftlich korrekt heißt das neuartige Coronavirus zudem SARS-CoV-2. Die Bezeichnung "Corona" wird gegenwärtig nur zur Vereinfachung verwendet. Coronaviren bilden eine Familie von Viren, zu der auch das neuartige SARS-CoV-2 gehört.

Wegen des genannten Problems der schnellen Ausbreitung und Grundimmunität ist die Empfehlung, weiterhin Kontakt mit anderen Menschen zu halten, ernsthaft gefährlich und unverantwortlich.

Auch Rohkost mag zu einer gesunden Ernährung gehören - gegen die akute Virenbedrohung hilft sie nicht.

Noch ein Wort zu den Tests: Die aktuell angewandte Testmethode gilt als etabliert und zuverlässig. Allerdings muss sie sehr sorgfältig angewendet werden. Die meisten Fehler passieren bei der Entnahme und dem Transport von Proben und vor der Analyse. Ein aktueller Fall aus der Region beleuchtet das Problem.

Delfine, Schwäne und Elefanten: Tiere dringen in Städte vor

Behauptung: Weil weniger Touristen unterwegs sind, sind die Schwäne und Delfine in venezianische Kanäle zurückgekehrt. Außerdem ist eine Gruppe von Elefanten durch ein verlassenes Dorf spaziert und hat sich an Maiswein betrunken.

Fakt: Die Berichte über Wildtier-Triumphe sind falsch. Das hat das Magazin National Geographic recherchiert.

So kommen die Schwäne bereits jetzt schon regelmäßig nach Venedig – allerdings auf die kleine Insel Burano, auf der das Foto laut National Geographic aufgenommen wurde.

Die Aufnahmen der Delfine stammen außerdem gar nicht aus Venedig sondern einem Hafen auf Sardinien. Und die betrunkenen Elefanten kommen gar nicht so selten in dem chinesischen Dorf in der Provinz Yunnan vorbei. Mit sozialer Isolation hat keine der Geschichten etwas zu tun.

Vitamin D hilft gegen Corona

Behauptung: Eine Frau erweckt den Eindruck, dass sie in einer Klinik arbeitet und erzählt in einer elfminütigen Sprachnachricht, dass Vitamin D und C gegen Covid-19 helfen würden.

Weil die Vitamine aber sehr günstig zu haben sind, wolle die Pharmaindustrie verhindern, dass das bekannt wird. Außerdem sei das Coronavirus künstlich im Labor hergestellt worden und auch die Handystrahlung 5G spiele eine Rolle.

Fakt: Das mit 5G und der künstlichen Herstellung von Sars-Cov-2 haben wir hier bereits widerlegt. Die Behauptung mit Vitamin D ist ebenfalls Unsinn. Die Kollegen des Bayerischen Rundfunks haben eine Expertin gefragt, ob ein Vitamin-D-Mangel Menschen anfälliger für das neuartige Coronavirus macht und Vitamin C sogar helfen könne, Corona zu heilen.

Barbara Schmidt, Professorin am Institut für Mikrobiologie und Hygiene in Regensburg, wird bei BR24 deutlich: „Beides ist völlig absurd.“

Zwar hätten viele Menschen in West- und Mitteleuropa einen Vitamin-D-Mangel, doch dass dieser auch Ursache für eine Covid-19-Erkrankung sei, lasse sich nicht nachweisen. Auch für Behandlungserfolge mit Vitamin C oder D, gibt es laut BR24-Bericht bisher keine Belege.

Die Frau in der Sprachnachricht verweist auf die Internetseite swiss-biohealth.com. Doch auf der Seite der Zahnklinik heißt es: „Derzeit kursieren Fake-News in Form einer Sprachnachricht, welche angeblich in unserem Namen verbreitet werden oder unsere Meinung widerspiegeln sollen. Wir distanzieren uns von allen News, welche subjektive Meinungen im Zusammenhang mit der SWISS BIOHEALTH AG oder SDS SWISS DENTAL SOLUTIONS AG zum Inhalt haben.“

Sonnenbaden hilft - Das Virus ist nicht hitzebeständig

Behauptung: Das neue Coronavirus ist nicht hitzebeständig und stirbt bei einer Temperatur von 26 bis 27 Grad. Heißes Wasser zu trinken und Sonnenbaden schützt vor einer Infektion.

Fakt: Die Körpertemperatur eines gesunden Menschen liegt bei rund 37 Grad, trotzdem stirbt Covid-19 nicht ab. Laut Weltgesundheitsorganisation helfen auch heiße Getränke, ein heißes Bad oder Sonnenbaden nicht gegen eine Infektion.

Gesundheitsministerien, Robert-Koch-Institut und Weltgesundheitsorganisation sind sich einig: Entscheidend ist zu verhindern, dass das Virus überhaupt erst in den Körper gelangt.

Alle 15 Minuten Wasser zu trinken, tötet das Virus

Behauptung: Wer alle 15 Minuten Wasser trinkt oder mit warmem Wasser, Essig oder Salzwasser gurgelt, tötet das Virus ab.

Fakt: Regelmäßig Wasser zu trinken, schützt nicht davor, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Vor diesen falschen Nachrichten warnt die Weltgesundheitsorganisation schon seit Anfang Februar, beispielsweise auf Twitter. Sobald der Virus mit der Schleimhaut in Berührung kommt, breitet er sich aus. Auch Gurgeln hilft da nicht.

Entscheidend ist stattdessen zu verhindern, dass der Erreger überhaupt erst in den Körper gelangt, darin sind sich Gesundheitsministerien, Robert-Koch-Institut und Weltgesundheitsorganisation einig. Ausreichend zu trinken ist für die Gesundheit aber trotzdem wichtig.

Behörden und Banken brauchen jetzt persönliche Daten

Behauptung: Institutionen und Banken, wie die Sparkasse, brauchen aufgrund der Coronakrise persönliche Daten.

Fakt: Kriminelle passen ihre Betrugsmaschen auf die Coronakrise an. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) warnt vor Internetkriminellen, die das Thema Covid-19 als Köder in Phishing-E-Mails verwenden. Indem sich die Absender darin als Banken oder Behörden ausgeben, wollen sie persönliche Daten erschleichen. Zu diesen Betrugsversuchen gehört auch die angebliche Sparkassen-Mail (siehe Foto), auf die die Verbraucherzentrale aufmerksam wurde.

Das Landratsamt Tirschenreuth, das die erste Ausgangssperre in Deutschland verhängt hat, warnt vor falschen Mitarbeitern des Gesundheitsamts, die sich illegal Zutritt zu Wohnungen verschaffen wollen.

Auch bekannte Betrugsmaschen, wie den Enkeltrick, passen Betrüger an die Situation an. Die Polizei warnt: Kriminelle rufen Senioren an, geben sich als Angehörige aus, die sich mit dem Virus infiziert hätten und fordern finanzielle Unterstützung zur Begleichung der Behandlungskosten oder für den Kauf von Medikamenten.

Corona-Tote sind Opfer des Mobilfunkstandards 5G

Behauptung: Das Coronavirus sei eine Erfindung, um die gesundheitlichen Folgen des Mobilfunkstandards 5G zu vertuschen. Tatsächlich würden die Menschen durch diese "militärische Waffe" krank. Durch die Vertuschung werde die "5G-Industrie und ihre Milliarden an Investitionen weltweit" geschützt, die Wuhan als Pilotstadt auserkoren habe.

Fakt: Die Weltgesundheitsorganisation WHO und auch das Bundesamt für Strahlenschutz gehen davon aus, dass Mobilfunkstrahlung nach derzeitigem Kenntnisstand und im Rahmen der gesetzlichen Grenzwerte kein gesundheitliches Risiko darstellt. Zwar haben Studien Effekte von Mobilfunkstrahlung auf den menschlichen Körper nachweisen können - umstritten ist aber, ob dies negative gesundheitliche Folgen hat und überhaupt mit der realen Strahlenbelastung vergleichbar ist. Langzeitstudien zu diesem Thema ergeben bislang kein völlig eindeutiges Bild. Es ist nicht gelungen, konkrete negative Folgen für die Gesundheit zu beweisen.

Wuhan ist nur eine von 16 Städten in China, die 5G testen. Die chinesische Regierung hat dafür bereits rund eineinhalb Jahre vor dem Corona-Ausbruch, im Mai 2018, grünes Licht gegeben. Im Oktober 2019 verkünden China Mobile, China Telecom und China Unicom, dass sie zum 1. November 2019 offiziell mit 5G starten würden.

Arzt Wolfgang Wodarg: Maßnahmen gegen das Virus sind Panikmache und Geldmacherei

Behauptung: Wolfgang Wodarg stellt sich im Internet als Lungenarzt und Internist vor und sagt, die Maßnahmen rund um das Coronavirus seien reine Panikmache. Es würden nicht mehr Menschen sterben als in einem normalen Winter. Die Panik sei nur dazu da, um Coronavirus-Tests zu verkaufen.

Zu dem Video haben uns zahlreiche User-Anfragen erreicht mit der Bitte um Einordnung. Das tun wir gerne.

Fakt: Der Arzt und ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete vermischt Wissenschaft und Spekulation. Aktuell präsentiert er sich ausgiebig mit seiner Theorie im Internet und nennt zahlreiche Studien, Zahlen und Daten.

Das Recherchezentrum Correctiv hat seine Aussagen und Beispiele umfassend hinterfragt. Ihren Informationen zufolge lässt Wodarg vor allem eine Sache außer Acht: Für COVID-19 gibt es bisher weder einen Impfstoff noch eine Immunität in der Bevölkerung. Lässt Deutschland der Pandemie also ihren Lauf, ist das Gesundheitssystem schnell überlastet.

Im Moment gehen nicht nur das Robert-Koch-Institut, sondern auch die Weltgesundheitsorganisation und zahlreiche Behörden im In- und Ausland davon aus, dass COVID-19 mehr Menschen infiziert und tödlicher ist als eine Grippe.

Wodargs Aussagen verharmlosen also eine medizinische Gefahr für Menschen in Risikogruppen - auch wenn aktuell noch niemand sagen kann, wie sich die Zahlen entwickeln und ob die statistischen Daten überhaupt vergleichbar sind.

Wolfgang Wodarg vermischt seine wissenschaftlichen Theorien zudem mit politischen Ansichten. Auf seiner Webseite schreibt Wodarg: "Europa ist durch die Panik gelähmt und China lächelt."

Als Vorstandsmitglied von Transparency Deutschland schreibt er, es gäbe "Unternehmen, die Seuchen erfinden, um aus Angst Profit zu schlagen."

In der Beschreibung des Youtube-Videos wird Werbung für die Verschwörungstheorie der Chemtrails gemacht.

Zwiebeln saugen Corona aus der Luft

Behauptung: Reality-TV-Darstellerin Carmen Geiss rät dazu, aufgeschnittene Zwiebeln in der Wohnung zu verteilen. Die würden Viren und Bakterien aus der Luft absorbieren und so vor einer Ansteckung mit Coronaviren schützen.

Fakt: Bei COVID-19 handelt es sich um ein Virus. Zwiebeln töten keine Viren. Zu dieser Wirkung gibt es keine wissenschaftlichen Beweise, sagt Haike Antelmann, Professorin für Mikrobiologie an der Freien Universität.

Zwiebeln wirken allerdings antimikrobiell. Das heißt, sie schränken die Ausbreitung von Bakterien ein. Es reicht allerdings nicht, die Zwiebel aufgeschnitten in die Wohnung zu legen. Damit Zwiebeln das Immunsystem stärken, müssen sie gegessen werden.

40.000 US-Soldaten besetzen Europa

Behauptung: Die Krise rund um das Coronavirus ist ein Ablenkungsmanöver. Es soll darüber hinwegtäuschen, dass im Moment 40.000 US-Spezialkräfte in der EU landen. Diese seien immun gegen das Virus und würden sich jetzt auf europäischem Boden festsetzen.

Fakt: Defender-Europe 20 ist keine geheime Operation, sondern eine offizielle und kommunizierte Militärübung. Alle Informationen zu der Übung gibt es hier auf der Webseite der Bundeswehr.

Bei Defender-Europe 20 soll die Verlegung von umfangreichen Kräften aus den USA nach Osteuropa geübt werden. Wie die Bundeswehr im Vorfeld informierte, könnten deswegen nachts Transportkolonnen über die Autobahn fahren oder Panzer auf Binnenschiffen im Ruhrgebiet zu sehen sein.

Doch da weder die deutschen noch die US-amerikanischen Soldaten immun gegen das Virus sind, wurde die Übung jetzt vorzeitig beendet. Schiffe auf dem Weg nach Deutschland wurden umgelenkt. Auch von deutscher Seite sind laut Bundeswehr alle Übungsteile abgesagt worden.

MMS-Wundermittel hilft gegen Corona

Behauptung: Eine chinesische Studie habe die Wirksamkeit von Chlordioxid-Lösungen gegen das Coronavirus belegt. Die Herstellungszeit sei kurz, die Rohstoffkosten lägen bei 20 Cent. Doch die Pharmaindustrie verhindere die Verbreitung des Wundermittels, das nebenbei auch noch gegen Krebs, HIV und Hepatitis helfen soll.

Fakt: Das sogenannte Wundermittel Miracle Mineral Supplement (MMS) hat keine nachgewiesenen positiven Wirkungen. Chlordioxid wird als Bleichmittel und zur Desinfektion verwendet. Die chemische Verbindung wirkt - je nach Konzentration - auf Haut und Schleimhäute reizend bis ätzend.

Mögliche Folgen einer Einnahme sind Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Nierenversagen, Darmschädigungen und Blutdruckabfall. Zahlreiche Behörden warnen mit Nachdruck davor, Chlordioxid-Lösungen zu sich zu nehmen. Darunter das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BFARM), die US-Gesundheitsbehörde FDA und die Verbraucherzentrale.

Die Studie, die manche Quellen im Internet anführen, gibt es allerdings tatsächlich. Das Tianjin Institute of Environment and Health hat getestet, wie widerstandsfähig ein Coronavirus im Wasser gegen Desinfektionsmittel ist. Doch nur, weil Desinfektionsmittel das Coronavirus abtöten, sollte sie niemand trinken, warnt das BFARM.

Luftanhalten als Schnelltest bei möglicher Infektion

Behauptung: Wer zehn Sekunden die Luft anhalten kann, ohne zu husten oder ein Gefühl der Enge in der Brust zu verspüren, ist nicht infiziert. Diese "einfache Selbstkontrolle" empfehlen laut einer Whatsapp-Kettennachricht Experten aus Taiwan.

Fakt: Probleme beim Luftanhalten können vielfältige Gründe haben - beispielsweise Allergien oder Asthma. Und: Eine Lungenfibrose, eine unheilbare Schädigung der Lungen, die laut Deutscher Lungenstiftung in zahlreichen Fällen zum Tode führt, ist kein Kennzeichen von Covid-19.

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Robert-Koch-Institut (RKI) sind das vor allem Fieber und Husten. Auch über Grippe-Symptome wie Schnupfen, Kurzatmigkeit, Muskel- und Gelenkschmerzen sowie Halsweh und Kopfschmerzen werde berichtet, manchmal über Übelkeit und Durchfall.

Coronaviren sind nicht neu

Behauptung: Laut Pegida-Gründer Lutz Bachmann ist das Coronavirus ein Ablenkungsmanöver und keine neue Entdeckung. Das beweise die Aufschrift auf einem Desinfektionsmittel von 2016.

Fakt: Das ist eine gezielte und ziemlich tückische Fake-News, da sie mit einer halben Wahrheit spielt. Coronaviren sind nicht neu, denn es handelt sich dabei nicht nur um EIN Virus, sondern um eine Viren-Familie. Laut Robert-Koch-Institut wurden Coronaviren erstmals Mitte der 1960er Jahre identifiziert. Deswegen gibt es auch ältere Desinfektionsmittel, die mit dem Schutz gegen Coronaviren werben.

Doch das Gerede von Ablenkungsmanöver ist Unsinn, denn SARS-CoV-2 aus der Familie der Coronaviren ist durchaus neu, weswegen auch oft von dem neuartigen Coronavirus gesprochen wird.

Die Krankheit, die dieses neue Virus auslöst, wird als Covid-19 bezeichnet.

Supermärkte sprechen sich ab und schließen gleichzeitig

Behauptung: Große Supermarktketten hätten sich abgesprochen und würden gleichzeitig schließen. Eine angebliche Angestellte warnt in einer Sprachnachricht über Whatsapp davor und animiert zu Hamsterkäufen.

Fakt: Aldi Süd reagiert mit einem Facebook-Post auf die Kettennachricht und versichert seinen Kunden: "All unsere Filialen bleiben selbstverständlich weiterhin geöffnet." Bund und Länder haben am Montag beschlossen, eine Vielzahl von Geschäften zu schließen. Darunter beispielsweise Spielhallen, Ausstellungen oder Kneipen.

Ausdrücklich nicht geschlossen werden sollen Supermärkte, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen — aber auch Poststellen, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte oder der Großhandel. Diese Geschäfte sollen sogar entgegen der üblichen Regelung sonntags geöffnet werden dürfen.

Ibuprofen verschlimmert Corona-Infektion

Behauptung: Ibuprofen erhöhe die Anfälligkeit für das Coronavirus und verschlimmere den Krankheitsverlauf. Das hätten Forscher der Uniklinik Wien herausgefunden.

Fakt: Der Zusammenhang von schweren Krankheitsverläufen und der Einnahme von Ibuprofen ist nicht gesichert. Die Uniklinik Wien distanziert sich über Twitter von dieser Falschmeldung.

Der französische Gesundheitsminister Olivier Véran schrieb am Samstagmittag allerdings über Twitter, Entzündungshemmer wie etwa Ibuprofen könnten eine Infektion mit dem Coronavirus verschlimmern. Im Falle von Fieber solle man Paracetamol nehmen, riet Véran.

NEUE ENTWICKLUNG: Kurzzeitig hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bei Verdacht auf eine Infektion mit dem neuen Coronavirus davon abgeraten, ohne ärztlichen Rat das Medikament Ibuprofen einzunehmen. Diese Warnung hat die WHO wieder zurückgezogen. Die Organisation habe Studien und Ärzte konsultiert und sei zu dem Schluss gekommen, dass es über die bekannten Nebenwirkungen bei bestimmten Bevölkerungsgruppen hinaus keine Hinweise auf negative Ibuprofen-Konsequenzen bei Covid-19-Patienten gebe.

Das Coronavirus ist im Labor gezüchtet worden

Behauptung: Das Coronavirus sei im Labor entstanden, um als Biowaffe gezielt eingesetzt zu werden. Andere Verschwörungstheorien gehen davon aus, dass das Virus in die Welt gesetzt wurde, um Geld mit Medikamenten zu verdienen.

Fakt: Die genaue Herkunft des Virus ist nicht bewiesen. Doch Behörden, wie das Bundesgesundheitsministerium, und Institutionen, wie das Robert-Koch-Institut oder die World Health Organisation, haben dieselbe Theorie: SARS-CoV-2 wurde von Fledermäusen auf den Menschen übertragen.

Nach Angaben der chinesischen Behörden in Wuhan waren einige Patienten als Händler auf einem Fischmarkt tätig. Dort wurden auch Wildtiere, Tierorgane und Reptilien angeboten. Die Experten gehen davon aus, dass das Virus dort auf den Menschen übergegangen ist.

Psychothriller "The Eyes of Darkness" hat Corona vorhergesehen

Behauptung: Der Psychothriller "The Eyes of Darkness" von Dean Koontz habe schon 1981 eine Lungenkrankheit vorhergesehen, die um das Jahr 2020 den gesamten Globus befallen werde.

Fakt: Der Verein Mimikama, der unter anderem Falschmeldungen und Internetmissbrauch offenlegt, hat sich das Buch genauer angeschaut. Laut Mimikama fällt in der vermeintlichen Prophezeiung zwar das Wort "Wuhan", ansonsten habe die Vorhersage aber nichts mit der aktuellen Corona-Lage gemeinsam.

Außerdem seien Inhalte des Buchs in vielen Posts und Beiträgen mit Texten vermischt, die gar nicht aus "The Eyes of Darkness" stammen.

Dieser Text wird täglich mit enttarnten Falschmeldungen und kruden Verschwörungstheorien aktualisiert.

