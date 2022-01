Fairtrade-Team der GMS Schreienesch gestaltet bunten Advent

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Durch zahlreiche Fairtrade-Aktionen wurde der diesjährige Advent in der GMS Schreienesch zu etwas ganz Besonderem. Um gerade auch in dieser Zeit das Thema Fairtrade in den Vordergrund zu rücken und gleichzeitig dem Kollegium und den Mitarbeitern ihrer Schule eine Freude zu machen, hatten sich die Organisatorinnen der Fairtrade-Initiative, die Lehrerinnen Sarah Oguz-Koch, Danijela Palos und Desiree Schuh, einiges ausgedacht. Vor allem aber auch zahlreiche Lehrkräfte für Aktionen gewinnen können, so dass ein vielfältiger, bunter „Fairtrade-Advent“ entstand.

Es wurden in verschiedenen Klassenstufen Fairtrade-Plätzchen gebacken, fairer Punsch ausgeschenkt, zum Thema Fairtrade Collagen und Weihnachtskarten erstellt, ein Werbefilm gedreht und etliches mehr. Um die Schulgemeinschaft teilhaben zu lassen, gab es diverse Ausstellungen in der Schule und im Lehrerzimmer oder Bilder und Filme von den Aktionen wurden auf der Schulplattform oder auf Instagram veröffentlicht.

„Das war wunderbar inspirierende Werbung und dies vielfach im allerfeinsten Sinne!“, lobte Schulleiter Kai Nopper das Fairtrade-Team in Anspielung auf die leckeren Backwaren.

Auch im kommenden Jahr wird das Fairtrade-Team ihr Projekt weiterführen, die ersten eigenen Aktionen sind bereits in Planung. Daneben stehen die Bewerbung für die Rezertifizierung sowie die Bewerbung für den Fairtrade-Award 2022, Kategorie „Nachwuchs“, an. Der Anstoß, sich für den Award zu bewerben, kam von Fairtrade Deutschland, die auf Instagram auf die Fairtrade-Aktionen der GMS Schreienesch aufmerksam wurden und daraufhin zur Bewerbung motivierten.

Dazu muss das Schulteam nun bis Juni ihre Weiterentwicklung, den sogenannten „Kompass“, dokumentieren. Zusätzlich unter anderem, an welchen Stellen und in welchem Umfang Fairtrade im Unterricht behandelt, welche Aktionen durchgeführt, an welchen Kampagnen teilgenommen wird und natürlich, welche Fairtrade-Produkte es an der Schule zu kaufen gibt. Die Anforderungen sind demnach entsprechend hoch, aber auf die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren kann das Fairtrade-Team natürlich aufbauen. Zusätzliche Motivation für die Bewerbung bietet ihnen die Aussicht auf eine Preisverleihung durch das beliebte Multitalent Anke Engelke.