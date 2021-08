Fair-o-mat in der Schule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der erste und einzige Fair-o-mat wurde jetzt am Graf-Zeppelin-Gymnasium (GZG) aufgestellt. Er wird rein mechanisch betrieben, also ohne Strom, und bietet fair produzierte Süßigkeiten, die die Fairtrade-AG vom Weltladen holt. Der Fair-o-mat wurde bereits im Januar 2021 geliefert, aber wegen Corona erst im Juli 2021 in Betrieb genommen. Bisher konnte er nur von einem Teil der Schüler genutzt werden, da sich noch nicht alle in der Aula aufhalten durften. Er wird aber gut angenommen (die Mensa ist auch noch geschlossen), sodass er jede Woche von der Fairtrade-AG neu befüllt werden kann bzw. muss.

Das GZG ist seit 2017 Fairtrade-School und wurde 2019 re-zertifiziert. Coronabedingt hat sich dieses Schuljahr ausschließlich die Klassenstufe 9 um die AG gekümmert. Zu ihren Angeboten gehört der regelmäßige Verkauf fairer Produkte in der Aula in den Pausen, aber auch der Verkauf im Lehrerzimmer. Außerdem gibt es regelmäßige Aktionen wie zum Beispiel faire Rosen am Valentinstag, eine faire Osterrallye für Klasse 5 und verschiedene Teilnahmen an Wettbewerben (zum Beispiel für den Verbraucherschutzpreis 2020).

Der Fair-o-mat ist nun ein langfristiges Projekt der AG. Finanziert wurde er über die Preisgelder, die es für die erfolgreiche Teilnahme an diversen Wettbewerben gab. Insgesamt waren dies 700 Euro. Dazu kamen noch Kuchenverkauf, Spenden und Förderung durch den Weltladen und die Stadt Friedrichshafen sowie den Förderverein des GZG. Weitere Infos zum Fair-o-maten: https://www.fair-o-mat.de.