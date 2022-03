Fahrräder verboten: Radeln auf der Uferpromenade in Friedrichshafen bald untersagt

Das Radeln auf der Uferpromenade zwischen dem Graf-Zeppelin-Haus, dem Gondelhafen und dem Antoniusplatz ist ab Freitag, 1. April, nicht mehr erlaubt.

Damit endet die Regelung über die Wintermonate (Oktober bis März), die es Radlern erlaubt, auf der Uferpromenade zu fahren. Diese Möglichkeit werde auch gerne genutzt, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Konflikte verhindern

Ab 1. April ist das Radeln auf der Uferpromenade wieder verboten. Das soll laut Verwaltung verhindern, dass es zwischen Radfahrern und Fußgängern zu Konflikten kommt. Die Stadt bittet die Radler, das Verbot zu beachten und ab 1. April das Fahrrad auf der Uferpromenade zu schieben.

