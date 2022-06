Wer weiß, was diesem Mann passiert ist? Die Polizei hat am Samstag gegen 2.10 Uhr einen bewusstlosen Mann gefunden. Wie es im Pressebericht heißt, lag der 51-Jährige an der Unterführung in der Eckener Straße auf der Straße. Neben ihm lag ein Herrenfahrrad.

Der 51-Jährige hatte eine blutende Wunde am Kopf und war betrunken. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Klinikum eingeliefert.