Fahrraddieb versucht zu flüchten

Ein 41-jähriger Radfahrer hat sich am Mittwoch gegen 3.45 Uhr in der Häfler Innenstadt eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Zunächst ignorierte er laut Polizeibericht die Anhaltesignale und trat dann umso kräftiger in die Pedale, um einer Polizeikontrolle zu entkommen. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den 41-Jährigen kurze Zeit später vorläufig festnehmen. Der Grund für seine eilige Flucht war bald klar: er hatte das Fahrrad, seinen Angaben zufolge, gestohlen. Den Mann erwartet nun eine Anzeige.