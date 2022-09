Fahrraddemo für eine kinderfreundliche Verkehrspolitik

Zum zweiten Mal findet am Samstag, 24. September, in Friedrichshafen die Familien-Fahrraddemonstration „Kidical Mass“ statt. Kinder, Jugendliche und Erwachsene radeln durch die Häfler Innenstadt und demonstrieren für eine kinderfreundlichere Verkehrspolitik. Treffpunkt ist 15 Uhr am Kirchplatz beim Rathaus.

Eingeladen sind fahrradbegeisterte Familien und alle, die sich eine Stadt wünschen, in der sich Kinder und Jugendliche sicher und selbstständig im Straßenverkehr bewegen können, erklärt der Veranstalter. Über 200 Orte in Deutschland und in 14 weiteren Ländern nehmen an der vom ADFC organisierten „Kidical Mass“ teil.

In vielen Städten seien die Bedingungen für Radfahrende, insbesondere für Kinder und Jugendliche, sehr schlecht, heißt es in der Mitteilung des ADFC. Es fehle vor allem an geschützten Raum und Radwegen. Die wenigen vorhandenen Radwege seien meist zu schmal oder nicht durch bauliche Maßnahmen vom Autoverkehr geschützt. Kinder könnten von ihren Eltern nur mit einem schlechten Gefühl allein Fahrrad fahren gelassen werden.

Laut Statistik des Bundesverkehrsministeriums würden mittlerweile 43 Prozent der Kinder mit dem Auto zur Schule gebracht. Dies müsse sich ändern, fordert der ADFC. „Wir wollen, dass sich Kinder sicher und selbständig mit dem Fahrrad in unserer Stadt bewegen können“, wird Neele Onnen vom Organisationsteam zitiert. Bürgermeister und Verkehrspolitiker sollten die Bedürfnisse der nächsten Generation im Verkehr endlich ernst nehmen. „Dafür braucht es sichere Straßen und Schulradwege, freie Fußwege und eine sichere Fahrradwegführung, gerade an Kreuzungen und Kreisverkehren“, betont Onnen.