Fahrradclub fordert: Ortsdurchfahrt durch Friedrichshafen entlasten

Der ADFC Bodenseekreis hat ein Konzept für Sofortmaßnahmen zur Freigabe der B 31-neu im Jahr 2021 vorgelegt. Damit soll die Ortsdurchfahrt Friedrichshafen vom Autoverkehr entlastet und der Rad- und Fußverkehr konsequent gefördert werden, wie der Allgemeine Deutsche Fahrradclub in einer Stellungnahme erläutert.

Mit der Verkehrsfreigabe der B 31-West im zweiten Quartal 2021 wird die Umgehung von Friedrichshafen-Ost bis zum neuen Anschluss Friedrichshafen-West durchgehend befahrbar sein, führt der Fahrradclub aus. Die Umgehung habe eine Länge von 12,7 Kilometern, die Baukosten aller drei Bauabschnitte hätten zusammen mindestens 213 Millionen Euro betragen, die Kosten für die Stadt Friedrichshafen nicht mitgerechnet.

„Dieser immense Aufwand an Steuermitteln, aber auch die erheblichen Eingriffe in Siedlungsbereiche und intakte Naturräume sind eine Verpflichtung, die Entlastung der Innenstadt zum frühestmöglichen Zeitpunkt und mit größter Wirksamkeit zu erreichen“, stellt der ADFC fest. Wegen des hohen Anteils an Ziel- und Quellverkehr auf der B 31 in der Region Friedrichshafen seien steuernde Maßnahmen unverzichtbar, um den lokalen Kfz-Verkehr, vor allem den motorisierten Individualverkehr, von der Ortsdurchfahrt auf die Umgehungsstraße zu lenken.

Vorhandene Verkehrskonzepte, Planungsprozesse und Beteiligungsverfahren wie der Verkehrsentwicklungsplan, ISEK oder das Workshopverfahren Ortsdurchfahrt Fischbach hätten „weder die nötige planerische Reife noch beinhalten sie schnell umsetzbare Maßnahmen für die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt“. Die Stadt sei deshalb auf die Vollfreigabe der B 31 schlecht vorbereitet.

Der ADFC fordert, zum Zeitpunkt der Verkehrsfreigabe der Umgehung die Fahrbahn in der Ortsdurchfahrt auf zwei Fahrstreifen mit je 3,25 Metern Breite zu beschränken und dadurch frei werdende Flächen mit Kurzfristmaßnahmen dem Rad- und Fußverkehr zu widmen und auch dem ÖPNV Vorrang einzuräumen.

Mit Fahrbahnmarkierungen können laut Fahrradclub kostengünstige und sofort wirksame Verbesserungen für den Radverkehr gestaltet werden. Sogenannte „geschützte Radfahrstreifen“ sind von der Fahrbahn abgetrennt und bieten somit Sicherheit und Fahrkomfort für den Radverkehr. Auch Fußgänger profitieren davon, dass sie ihren Weg nicht mehr mit Radfahrern teilen müssen.

Für den Fußverkehr seien außerdem neue Querungsmöglichkeiten der Ortsdurchfahrt anzulegen, die Bushaltestellen der Seelinie sollten als Bus-Caps auf die Fahrbahn verlegt werden. Tempo 30 sollte zur Verkehrssicherheit, zum Lärmschutz und zur Reduzierung der Attraktivität der alten Ortsdurchfahrt für dem motorisierten Verkehr eingeführt werden.

Diese Maßnahmen zur Stärkung des Umweltverbunds aus Radverkehr, Fußverkehr und öffentlichem Verkehr seien auf Basis des Pariser Klimaabkommens bei allen Abwägungsprozessen gegenüber konkurrierenden Ansprüchen des motorisierten Verkehrs zu priorisieren.