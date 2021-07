Fahrrad-Safety first!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch die Ehrenamtlichen der Verkehrswacht Bodenseekreis e.V. mussten lange darauf warten. Corona-bedingt waren auch Verkehrssicherheitsaktionen öffentlich nicht mehr möglich. Nun geht es aber wieder weiter!

Beim Start der Sommer-IBO 2021 ist auch die Verkehrswacht mit einem Ausstellungsstand in erfolgreicher, jahrelanger Kooperation mit der Polizei in der Halle B 1 vertreten. Gemeinsam mit Verkehrspräventionsbeamten/*innen des Polizeipräsidiums Ravensburg informieren die ehrenamtlich tätigen Moderatoren/*innen der Verkehrswacht Bodenseekreis am Stand 603/604 im Rahmen der bundesweiten Aktion „Fahr-Rad…aber sicher!“ zu den Themen „Fahrrad/Pedelec/E-Bike/Radhelm u.ä.“

Aufgrund der Unfallzahlen und der Tatsache, dass sich sehr viele Fahrradunfälle selbstverschuldet und ohne Fremdbeteiligung ereignen, geht es beim Messeauftritt um Regelkonformität, Rücksicht, Reaktionsfähigkeit, Sehvermögen, Beeinträchtigung durch Alkohol/Medikamente, vorausschauendes Fahren, angepasste Geschwindigkeit, sicheres Abbiegen, Ablenkung und sicheres Beherrschen des Fahrrads/Pedelecs. Aber auch die Sichtbarkeit des Radfahrers und des Fahrrads/Pedelecs bei schlechten Licht- und Sichtverhältnissen soll hier zur Unfallvermeidung präsentiert werden. Aufklärung über die Schutzfunktion des Fahrradhelms mit Beratung zur Wahl des richtigen Fahrradhelms und Einstellung zum richtigen Sitz sowie die Erinnerung an eine Vorbildfunktion von erwachsenen Radfahrern runden das Aktions- und Informationsangebot ab.

Der Bereich „Sichtbarkeit“ mit entsprechendem Anschauungsmaterial und Giveaways wird auch dieses Jahr entsprechend dargestellt. Anschaulich präsentiert wird das praktische Angebot mit aktuellen Fahrradhelmen, die zum richtigen Tragen und Einstellen informieren und animieren - ganz aktuell wird ein aufblasbarer Fahrradhelm der Marke „Hövding“ mit Notrufsystem präsentiert.

Eine Fahrt auf dem Pedelec-Fahrsimulator, ein Verkehrs-Quiz mit aktuellen Fragen zur Fahrrad- /Helm-/Verkehrssicherheit sowie das Erkennen von Gefahren auf einem Wimmelbild für Kinder runden das Angebot der Verkehrswacht / Polizei ab.

Weitere Aktionen sind geplant auf der Landesgartenschau in Überlingen und bei den Internationalen Verkehrssicherheitstagen im Ravensburger Spieleland.